Еще может зарабатывать: какой доход получила РФ с нефти и газа в 2023 году, — Bloomberg

По данным российского Минфина, нефтегазовые доходы страны-агрессора составили почти треть от всех бюджетных поступлений в 2023 году.

После появления западных санкций и установления потолка цен доходы России от экспорта нефти и газа в 2023 году снизились на четверть по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сказано в публикации, российский бюджет еще пополняется с помощью налогов на нефть и газ, но течение прошлого года этот вид финансирования снизился на 24%.

"Но все же нефтегазовые доходы все равно составили почти треть всех бюджетных поступлений в прошлом году, согласно данным министерства финансов", — пишут журналисты.

В то же время доходов в виде нефтедолларов стало меньше из-за того, что снизились цены на российские баррели, поскольку сократился мировой рынок нефти, а западные энергетические санкции усилились. Так, средняя цена нефти Urals, которая является основной для российского экспорта, упала на более чем 17% в прошлом году торговавшись, в среднем, по 62,99 долларов за баррель.

Как менялись доходы России от продажи нефти и газа Фото: Bloomberg

Параллельно снизились показатели экспорта российского трубопроводного газа. В Кремле попытались исправить эту ситуацию с помощью субсидий, которые раздавали представителям нефтяной отрасли, но доходы снизились еще больше.

Поэтому, как отмечается, бюджет РФ в 2024 году будет находиться под дополнительным давлением на фоне снижение государственных доходов от нефти и газа и желания Кремля почти на 70% увеличить военные расходы.

"Социальные расходы также будут выше, поскольку президент Владимир Путин готовится баллотироваться на пятый срок на мартовских выборах", — сказано в публикации.

Во второй половине 2023 года Россия продолжила наращивание объемов добычи нефти. Так, в течение 11 месяцев 2023 года в России было пробурено нефтедобывающих скважин на общую глубину 28 100 километров.

Рост объемов бурения продолжается, хотя энергетическая отрасль страны находится под давлением санкций, поскольку является ключевым источником финансирования войны РФ против Украины.

Как свидетельствуют данные аналитиков разведывательной компании Kpler и московского консультанта Yakov & Partners, общий объем эксплуатационного бурения в России в 2023 году достигнет отметки в 30 тысяч километров.

Напомним, с 5 декабря 2022 года действует эмбарго на импорт морской нефти из России, которое ввел Европейский Союз (ЕС). Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Также Фокус писал, что Россия выделила более 12 миллиардов долларов в качестве государственных субсидий и кредитов, чтобы уберечь от санкций свой авиационный сектор.