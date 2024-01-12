Обвалится ли экономика РФ: к чему готовиться россиянам в 2024 году

России в 2023 году, несмотря на санкции, удалось увеличить не нефтегазовые поступления в бюджет и избежать масштабного урезания критических расходов. Однако в этом году экономическая ситуация в стране-агрессоре будет сложнее, говорят эксперты.

Нефтяные доходы РФ по итогам 11 месяцев 2023 года сократились на 23% по сравнению с прошлым годом и примерно равны показателям 2021 года. Это свидетельствует о том, что влияние санкций было недостаточным, говорят эксперты. Об этом пишет Фокус в новой статье "Экономика РФ растет несмотря на санкции. Что позволяет Путину получать миллиарды на войну".

Действие санкций Россия почувствовала, однако оно было не таким сильным, как надеялись. "Санкции бесспорно повлияли. Влияние было бы значительно больше, если бы наши союзники с самого начала 2022-го принимали соответствующие санкционные решения, потому что основные санкции были введены именно в 2023-м", — говорит Фокусу председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

За январь — ноябрь 2023 года доходы РФ от экспорта нефти сократились на 23% Фото: Из открытых источников

Однако россияне научились обходить ограничения, нацеленные против ее нефтяного сектора, используя теневой флот. "Пропорционального сокращения доходов нет, но просто сокращение есть, ведь бизнес затруднен, его развитие остановлено, — комментирует Фокусу директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. — Впрочем, все равно имеем переориентацию экспортных потоков и использование несовершенства, непродуманности санкционного законодательства, экономических ограничений. Любые запреты очень привлекательны для серого бизнеса, который на этом также хорошо зарабатывает. Это видно по так называемому теневому флоту танкеров, который сейчас перевозит большую часть российского нефтяного экспорта".

В прошлом году правительству страны-агрессора удалось избежать секвестра бюджета. "В течение года мы видели определенные урезания расходов по неключевым программам, на нехватку средств, к примеру, жаловались региональные бюджеты. Но масштабного урезания критических для населения расходов пока им удалось избежать. Также до ноября мы не наблюдали такого активного использования Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита, или масштабного привлечения внутреннего долга, как в 4 квартале 2022 года. Поэтому у Минфина РФ остаются в рукаве эти два механизма, чтобы свести бюджет 2023 года", — отметила Фокусу Юлия Павицкая, руководитель санкционного направления KSE Institute.

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Увеличение расходов на войну негативно влияет на другие отрасли экономики. "Военные расходы в определенной степени стимулируют национальную экономику, но с другой стороны подрывают возможности для средне- и долгосрочного развития, — комментирует изданию Игорь Бураковский. — Россия не получает технологии для глубокой добычи нефти, газа, не может обслуживать самолеты иностранного производства, выпускать свои — без иностранных комплектующих. Кроме того, западные автокомпании ушли с рынка РФ, поэтому вырос удельный вес китайского автопрома, не очень качественного, который продается по цене среднего класса. Я уже не говорю о том, что россияне испытывают дефицит отдельных лекарств".

В России в 2023 году несколько раз возникал дефицит топлива на АЗС Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Эти процессы только ухудшаться в новом году, добавил он. Кроме того, стоит ожидать сворачивания бюджетной поддержки. "Бюджетная поддержка не может вечно давать положительный эффект и должна быть свернута в 2024 году или охлаждена более жесткой политикой Центрального банка", — поделился мыслями с Фокусом экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

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Вместе с тем, РФ рискует потерять главного импортера своей продукции, а следовательно — источник доходов для бюджета. "Снижение активности в экономике восточного соседа приведет к уменьшению российского экспорта в КНР, а других покупателей в таких объемах на их нефть, газ, уголь и дрова в РФ из-за санкций нет", — добавил Шапран.

Не радужные перспективы и у рубля. По мнению эксперта рынка инвестиций Ивана Угляницы, российскую валюту ждет девальвация. "Этому будет способствовать дальнейшее ухудшение социально-экономического климата внутри РФ, также возможно влияние других геополитических факторов, кроме войны против Украины. Продажа углеводородов будет иметь больше проблем, в том числе со стороны глобальных цен в случае расширения рецессии", — отметил он Фокусу.

Напомним, в середине декабря 2023-го Европейский Союз официально принял 12 пакет санкций против Российской Федерации. В нем, в частности, есть меры, направленные на противодействие обходу санкций. Так, вводятся правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране.

Также Фокус писал, что только с августа по сентябрь 2023 года инфляция в России выросла с 5,3% до 6%. В британской разведке считают, что высокая инфляция в России может привести к уменьшению расходов федерального правительства на социальную помощь.