Украинцы могут получить до 300 гривен надбавки к пенсии: кто может рассчитывать

Согласно украинскому законодательству, определенная категория граждан может увеличить свои доходы. Это стало возможным благодаря новой сумме прожиточного минимума.

Украинские пенсионеры могут получить дополнительную надбавку к выплатам в размере до 300 гривен. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной Рады.

Дело в том, что начиная с 1 января в Украине прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривны, тогда как общий прожиточный минимум на человека в месяц увеличился до 2 920 гривен.

Соответственно, выросли и надбавки для людей, которые имеют статус Почетного донора Украины. Согласно Закону Украины о донорстве крови, такие граждане имеют право на то, чтобы получать дополнительные 10% надбавки от прожиточного минимума к пенсионным выплатам.

Теперь эта сумма ежемесячно составляет 292 гривны.

Статус Почетного донора Украины представляется тем людям, которые бесплатно сдали 40 доз цельной крови или компонентов крови, полученных методом афереза, или 60 доз плазмы.

В будущем это и приводит к тому, что у украинцев есть право на дополнительные выплаты до 300 гривен.

К слову, некоторые пенсионеры могут получить более существенную надбавку в размере 837 гривен. Для этого гражданин должен быть старше 80 лет, проживать самостоятельно, нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья и получать пенсионные выплаты по возрасту.

Такая норма предусмотрена постановлением Кабинета министров Украины №261.

Напомним, 12 января сообщалось, что некоторые украинцы не смогут получить пенсию в 2024 году, ведь изменились требования к страховому стажу. Они будут увеличиваться до 2028 года. Тогда человек сможет выйти на пенсию в 60 лет при наличии страхового стажа от 35 лет, рассказали в ПФУ.