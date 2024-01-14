1,2 млрд гривен долгов: в Yasno рассказали, сколько киевлян и днепрян останутся без света

Правительство сняло мораторий на запрет отключать тех бытовых потребителей, у которых есть задолженность за коммуналку. Теперь десятки тысяч граждан будут вынуждены заплатить за предоставленную услугу.

Жители некоторых украинских регионов могут остаться без электричества. Связано это не с повреждениями критической инфраструктуры, а с задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба компании-поставщика электроэнергии Yasno в социальной сети Facebook.

Отмечается, что сумма долгов украинцев уже превышает 1,2 млрд гривен и речь идет только про потребителей из Киева и Днепропетровской области. На опубликованных инфографиках можно увидеть, как даже незначительное количество абонентов может сформировать большие долги.

"По решению правительства был снят мораторий на запрет отключений должников (за исключением временно оккупированных территорий, а также территорий, где ведутся активные боевые действия)", — говорится в сообщении.

К примеру, по столице есть 28 тысяч должников, которые могут остаться без электричества и это 2,2% от общего населения города. Они задолжали 206 миллионов гривен, по данным компании Yasno.

В Днепропетровской области количество должников составляет 46 тысяч абонентов и их суммарный долг составляет 417,5 миллионов гривен. Риск отключений существует для 3% людей.

В Yasno призвали своевременно оплачивать счета, ведь это единственный способ уйти от долгов и отключений.

"В случае, если сразу оплатить всю сумму долга нет возможности, вы можете реструктурировать долг: для этого нужно обратиться в YASNO и мы в индивидуальном порядке рассмотрим варианты рассрочки задолженности", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что у некоторых категорий граждан есть возможность оформить субсидию, которая будет покрывать расходы на коммунальные услуги.

Напомним, 11 января сообщалось, что украинцам начнут отключать свет из-за долгов с конца месяца. Гендиректор компании Сергей Коваленко объяснил, что без электричества в первую очередь останутся клиенты с самыми большими задолженностями.