Половина сезона пройдена: хватает ли газовых запасов Украине

В "Нафтогазе" заявили, что запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона.

За всю историю независимости Украины зима 2023-2024 стала первой, которую страна проходит за счет газа собственной добычи. Об этом сообщили в компании "Нафтогаз Украины".

По словам экспертов, запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона.

Там также отметили, что 12.3 млн потребителей продолжают получать газ.

"Заключено 1 242 договора с 449-ю предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 793 ОСМД", — сообщили в "Нафтогазе".

По статистике компании, 7 ТЭЦ в управлении "Нафтогаза" дальше обеспечивают теплом тысячи украинцев в Каменском, Кривом Роге, Новояворовске, Новом Роздоле, Николаеве, Одессе и Херсоне.

"В целом средний уровень запасов на сегодня примерно такой, каким он был три-четыре года назад", — рассказал ранее Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Напомним, что Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации газа в Украине за декабрь 2023 года - цены на газ падают несмотря на холода.

Украина в прошлом году достаточно хорошо подготовилась к отопительному сезону, и по состоянию на начало декабря 2023 года запасы газа в подземных хранилищах, включая газ иностранных трейдеров, превышали уровень в 15 миллиардов кубических метров. Из них почти 11 миллиардов кубометров газа в ПХГ принадлежит "Нафтогазу" и другим государственным компаниям.

Успешно подготовиться к зимнему периоду Украине помогло и то, что по итогам 2023 года в стране было добыто более 1 миллиарда кубометров газа.

А директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович добавил информацию по газу в Евросоюзе. По его словам, хотя в Европе еще в 2022 году произошло существенное сокращение объемов поставок российского газа, его часть все еще поступает как сжиженный газ.

Так или иначе, дефицита газа и в Европе нет, констатируют опрошенные Фокусом эксперты. "Все страны ЕС закрыли свои потребности в газе.