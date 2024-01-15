Подорожал, но не весь: как изменились цены на бензин в 2023 году

По данным Госстата, бензин "А-92" по итогам 2023 года подешевел на 0,6%, а "А-95" подорожал на 2,5%. Больше всего для автомобилистов подорожал сжиженный газ — почти на 15%.

В Государственной службе статистики показали, какими были средние цены на автомобильное топливо в Украине в 2023 году. Судя по данным, в прошлом году украинским водителям прошлось платить больше не только за бензин, но и за сжиженный газ.

Цены на бензин: как они изменились

Как свидетельствуют данные статистического ведомства, в декабре 2023 года, если сравнить с декабрем 2022-го, бензин марки "А-92" стал дешевле на 0,6%. Это топливо на АЗС, в среднем, продавали по 49,7 гривны за литр.

Какими были средние цены на бензин в 2023 году Фото: Госстат

Бензин марки "А-95" подорожал на 2,5% до 52,6 гривны за литр. В то же время дизельное топливо (ДП) подешевело на 4,3% до 52,7 гривны за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 14,2% до 33,3 гривны за литр.

Почему менялись цены на автомобильное топливо

С 1 июля 2023 года налоги на топливо были возвращены на довоенный уровень. Так, ставки акциза были установлены на следующем уровне:

акциз на бензин — 213 евро за 1 000 литров;

акциз на дизтопливо — 139,5 евро за 1 000 литров;

акциз на автогаз остался на уровне €52 евро за 1 000 литров.

В то же время уровень НДС повысился с 7% до 20%.

Ожидалось, что после изменений средняя стоимость бензина перейдет отметку в 50 гривен за литр. Однако некоторые эксперты еще тогда сомневались в том, что украинские компании рискнут сильно повышать стоимость топлива.

"Они понимают, что если поднимут на 10 — 11 гривен, то у них упадут объемы продаж. И в результате у них снизятся обороты. Поэтому думаю, компании не будут повышать более, чем на пять гривен, по сравнению с тем, что было до этого", — рассказывал Фокусу директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Цены на бензин в Украине: сколько стоит автомобильное топливо сейчас

По данным сайта Минфин, по состоянию на 15 января 2024 года средни цены на бензин, дизтопливо и автомобильный газ установлены на следующем уровне:

Бензин "А-95 премиум" — 54,42 гривны за литр;

Бензин "А-95" — 51,19 гривны за литр

Бензин "А-92" — 47,81 гривны за литр;

Дизельное топливо — 51,21 гривны за литр;

Газ автомобильный — 28,50 гривны за литр.

Напомним, 22 декабря глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине все еще решают вопрос по поводу пересмотра акцизов на автогаз, чтобы унифицировать их с акцизами на бензин и дизельное топливо.