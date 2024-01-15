Пять стран ЕС пожаловались Еврокомиссии на "вытеснение с рынков" из-за дешевого зерна из Украины

Министры также призывают Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, рассмотреть в отчете, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС.

Болгария, Румыния, Польша, Венгрия и Словакия направили в Европейскую комиссию письмо, призвав применить меры в отношении дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, которая "поглощает их экспортные рынки". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Венгрии.

В документе назвали пять подписантов одними из шести стран-членов ЕС, которые производят значительно больше кукурузы и пшеницы, чем им нужно, что является ключевым для продовольственной безопасности всего экономического сообщества, а также его стратегического суверенитета. В письме, подписанном министрами, среди которых был и министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, указано, что Брюсселю необходимо ввести меры. Новые решения якобы защитят рынки стран-членов, граничащих с Украиной. По их мнению, это поможет им использовать весь свой экспортный потенциал.

Введение импортных пошлин на наиболее "чувствительные сельскохозяйственные продукты" — одна из таких вероятных мер. Большие размеры украинских фермерских хозяйств, как заявили министры, делают экспорт зерна из Украины дешевле. Вследствие этого фермеров из ЕС "вытесняют с их традиционных экспортных рынков".

Они считают, что фермеры Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии "понесли значительные убытки" после того, как ЕС приостановил импортные квоты и пошлины на зерно из Украины в прошлом году. Министры также призывают Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, рассмотреть в отчете, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС.

Жалобы направлены Комиссару ЕС по вопросам торговли Валдису Домбровскису и Комиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому.

Экспорт зерна из Украины и его блокада

Ограничения на импорт пшеницы, подсолнечника, кукурузы и рапса из Украины в Болгарию, Польшу, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию начали действовать с мая 2023 года. Сначала запрет действовал до 5 июня, но потом его решили пролонгировать до 15 сентября. При этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны не запрещен. Евросоюз летом начал обсуждать, как решать проблему запрета импорта зерна и других пищевых продуктов из Украины.

Напомним, в ноябре стало известно, что на территории Чернобыльской зоны отчуждения сдавали в аренду землю для выращивания зерна. По информации следствия, в зоне радиоактивного загрязнения фермеры выращивали различные зерновые культуры. В частности, выращенную на этих землях пшеницу продавали хлебокомбинатам по всей Украине.