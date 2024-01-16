Самые высокие и самые низкие пенсии: какие сейчас выплаты получают украинцы

В Украине насчитывается 10,5 млн пенсионеров. Средняя пенсия составляет 5,4 тыс. гривен. При этом есть пенсионеры, которые получают 1,2 тысячи в месяц, а есть такие, чье денежное содержание бюджету стоит почти 100 тысяч.

По подсчетам Пенсионного фонда, на начало нового 2024 года, общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,5 млн человек. В среднем украинец на заслуженном отдыхе получает 5 385,25 грн. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсия без ограничений. Как изменятся выплаты, если суд отменит максимальные ограничения пенсий".

Разрыв между суммами пенсионных выплат — существенный. Так, более 50% пенсионеров получают 2,6 тыс. грн — 3,5 тыс. грн; более 23% — 6,8 тыс. грн, почти 15% — 4,4 тыс. грн, 10,9% — 14,8 тыс. грн и 0,6% — 1,2 тыс. грн. Размеры выплат отличаются и между регионами. Так, самый высокий средний размер пенсионной выплаты получают в Киеве — 7,24 тыс. грн, а наименьший — 4,07 тыс. грн — в Тернопольской и Черновицкой — 4,25 тыс. грн — областях.

100 тысяч в месяц: кто в Украине получает самую высокую пенсию

Пенсии в Украине с 2011 года не могут превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность, то есть в 2024-м — 23 610 грн. Однако судьи добились отмены этого ограничения для себя. Так, по данным СМИ, в 2023-м пенсия или пожизненная выплата судьи в отставке составляла 99,5 тыс. грн. А пенсия прокурора в среднем составляла 21,5 тыс. грн, несмотря на то, что не должна была превышать установленный законом максимум в 20 939 грн.

Судьи добились отмены ограничения размера пенсий для себя

Как пояснила Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, прокуроры через суды до недавнего времени добивались признания действия ПФУ противоправными и получали пенсии в надлежащем размере. "Однако после того, как Верховный Суд в образцовом административном деле №560/2120/20 пришел к выводу о безосновательности требований истцов о признании противоправными действий территориального органа Пенсионного фонда Украины относительно ограничения максимального размера пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре", то суды, в соответствии с нормами процессуального законодательства, стали отказывать пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" в удовлетворении требований о выплате им пенсий без ограничения их размера", — отметила она.

Однако пенсионеры органов Прокуратуры с таким выводом судов не согласились. Так, по словам собеседницы издания, на рассмотрении в Конституционном Суде Украины находится дело по конституционной жалобе Болотниковой Антонины Петровны относительно соответствия Конституции Украины положений абзаца шестого части пятнадцатой статьи 86 Закона Украины "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года № 1697-VII с изменениями, статьи 2 Закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" от 8 июля 2011 года № 3668-VI".

Бывшие прокуроры оспаривают ограничение пенсий через суд

Пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "О статусе народного депутата Украины" согласно ЗУ "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" от 8 июля 2011 года № 3668-ѴІ также подпадают под категорию пенсий, к которым применяется ограничение максимальным размером. Народные депутаты вроде бы массово с этим не спорят, отметила Воронкова. Так, на начало 2023-го средний размер пенсий народных избранников составлял 15,35 тыс. грн.

Средняя пенсия на начало года составляла 5,4 тыс. грн. Более 50% пенсионеров получают до 3,5 тыс. грн Фото: Пенсионный фонд

Ограничиваются также пенсии военнослужащих. "Военнослужащие неоднократно обращались в суды различных инстанций, чтобы обжаловать ограничение максимального размера пенсий. В октябре 2022 года Конституционный Суд Украины признал противоречащим ряду статей Конституции ограничение пенсий. Однако изменения в пенсионное законодательство до сих пор не внесены и ограничение пенсий продолжает действовать", — отметил Фокусу независимый экономический эксперт Александр Хмелевский.

Напомним, по предварительному прогнозу Министерства социальной политики, в Украине пенсии проиндексируют на 13%. Формула расчета величины индексации следующая: 50% от инфляции в 2023 году и еще 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Также Фокус писал, что из-за задержки финансовой помощи от стран-партнеров, правительство может не осуществить выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Задержки могут произойти уже в феврале.