Получить больше: могут ли пенсионеры повлиять на размер своей пенсии

Конституционный Суд Украины по обращению Верховного Суда рассматривает законность ограничения максимального размера пенсий в Украине десятью прожиточными минимумами, установленными для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот предел составляет 23,6 тыс. грн. У пенсионеров появился шанс повысить свои выплаты, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

Обращение Верховного Суда в КСУ было сделано после того, как Кировоградский окружной административный суд решил, что ограничение максимальной пенсии противоречит сразу двум статьям Конституции. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсия без ограничений. Как изменятся выплаты, если суд отменит максимальные ограничения пенсий".

Как рассказала Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, с 2011 года сложилась устоявшаяся судебная практика, когда все претензии пенсионеров о признании противоправными ограничений максимальным размером общих пенсий судами признавались необоснованными. "Но Кировоградский окружной административный суд в 2021 году смело отошел от устоявшейся практики и принял решение о противоправности ограничения максимального размера "гражданских" пенсий, назначенной в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении". После длительного судебного процесса Верховный Суд обратился с конституционным представлением в Конституционный Суд Украины относительно соответствия статьи 21, части третьей статьи 22, части первой статьи 24, статьям 46 и 64 Конституции Украины оспариваемых законодательных предписаний, согласно которым максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность", — отметила она.

По словам юристов, у пенсионеров появился шанс добиться выплаты без ограничения максимального размера Фото: site.ua

Поэтому у пенсионеров появился шанс добиться выплаты без ограничения максимального размера, убеждена Елена Воронкова. "Как показывает практика последних лет, — продолжает адвокат, — Конституционный Суд Украины все больше обращает внимание на неравенство статусов в зависимости от видов пенсий, устанавливает и признает ухудшение состояния людей в связи с принятием новых законов и, в таких случаях, защищает права жалобщиков".

Так, применение ограничений к пенсиям представителей силовых ведомств, благодаря практике Верховного Суда Украины, Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, по словам Воронковой, можно признать незаконным и обязать территориальный орган Пенсионного фонда Украины выплачивать пенсию в надлежащем размере. "Более того, наконец государство стало больше внимания уделять действующей ситуации в стране и для тех военнослужащих, которые уволились после апреля 2023 года и имеют статусы участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны, ограничение пенсии максимальным размером не предусмотрено", — отметили в Адвокатском бюро "Ивана Хомича".

Что делать, если КСУ признает ограничение пенсий незаконным

Если КСУ признает ограничения пенсий незаконным, лицам, которые подпадают под определенные в решении Конституционного Суда критерии и пенсии которых ограничены максимальным размером, нужно будет обратиться в территориальные управления Пенсионного фонда по выплате им пенсии без ограничения максимального размера, отметила Елена Воронкова.

Если КСУ признает ограничение пенсий незаконным, пенсионерам нужно будет обратиться в органы ПФУ Фото: УНИАН

"Второй путь, как показывает пример пенсионеров силовых ведомств, через суд, ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины, — отстаивать свое право на получение пенсии в надлежащем размере", — добавила она.

Пенсионерам, которые получили негативные судебные решения, нужно будет обратиться в суд с заявлением о пересмотре решения

Как отметили в Адвокатском бюро "Ивана Хомича", те пенсионеры, которые уже прошли судебные процессы, но получили отрицательные судебные решения, нужно будет обратиться в суд, который рассматривал их дело, с заявлением о пересмотре решения по исключительным обстоятельствам и получить свое положительное судебное решение. Если же Конституционный Суд Украины примет решение не в пользу пенсионеров, то нужно будет искать новые основания для обращения в суды.

Напомним, украинцы, которые находятся за границей, уже достигли пенсионного возраста и не планируют возвращаться домой из-за полномасштабной войны, могут оформить пенсионные выплаты дистанционно. Для этого нужно воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда Украины.

Также Фокус писал, что средняя пенсия в Украине по состоянию на начало 2024 года составляет 5,4 тыс. гривен. При этом есть пенсионеры, которые получают 1,2 тысячи в месяц, в то время как денежное содержание одного судьи, что является аналогом пенсии, составляет почти 100 тысяч.