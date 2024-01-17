Получить больше: могут ли пенсионеры повлиять на размер своей пенсии
Конституционный Суд Украины по обращению Верховного Суда рассматривает законность ограничения максимального размера пенсий в Украине десятью прожиточными минимумами, установленными для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот предел составляет 23,6 тыс. грн. У пенсионеров появился шанс повысить свои выплаты, говорят опрошенные Фокусом специалисты.
Обращение Верховного Суда в КСУ было сделано после того, как Кировоградский окружной административный суд решил, что ограничение максимальной пенсии противоречит сразу двум статьям Конституции. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсия без ограничений. Как изменятся выплаты, если суд отменит максимальные ограничения пенсий".
Как рассказала Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, с 2011 года сложилась устоявшаяся судебная практика, когда все претензии пенсионеров о признании противоправными ограничений максимальным размером общих пенсий судами признавались необоснованными. "Но Кировоградский окружной административный суд в 2021 году смело отошел от устоявшейся практики и принял решение о противоправности ограничения максимального размера "гражданских" пенсий, назначенной в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении". После длительного судебного процесса Верховный Суд обратился с конституционным представлением в Конституционный Суд Украины относительно соответствия статьи 21, части третьей статьи 22, части первой статьи 24, статьям 46 и 64 Конституции Украины оспариваемых законодательных предписаний, согласно которым максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность", — отметила она.
Поэтому у пенсионеров появился шанс добиться выплаты без ограничения максимального размера, убеждена Елена Воронкова. "Как показывает практика последних лет, — продолжает адвокат, — Конституционный Суд Украины все больше обращает внимание на неравенство статусов в зависимости от видов пенсий, устанавливает и признает ухудшение состояния людей в связи с принятием новых законов и, в таких случаях, защищает права жалобщиков".
Так, применение ограничений к пенсиям представителей силовых ведомств, благодаря практике Верховного Суда Украины, Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, по словам Воронковой, можно признать незаконным и обязать территориальный орган Пенсионного фонда Украины выплачивать пенсию в надлежащем размере. "Более того, наконец государство стало больше внимания уделять действующей ситуации в стране и для тех военнослужащих, которые уволились после апреля 2023 года и имеют статусы участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны, ограничение пенсии максимальным размером не предусмотрено", — отметили в Адвокатском бюро "Ивана Хомича".
Что делать, если КСУ признает ограничение пенсий незаконным
Если КСУ признает ограничения пенсий незаконным, лицам, которые подпадают под определенные в решении Конституционного Суда критерии и пенсии которых ограничены максимальным размером, нужно будет обратиться в территориальные управления Пенсионного фонда по выплате им пенсии без ограничения максимального размера, отметила Елена Воронкова.
"Второй путь, как показывает пример пенсионеров силовых ведомств, через суд, ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины, — отстаивать свое право на получение пенсии в надлежащем размере", — добавила она.
Пенсионерам, которые получили негативные судебные решения, нужно будет обратиться в суд с заявлением о пересмотре решения
Как отметили в Адвокатском бюро "Ивана Хомича", те пенсионеры, которые уже прошли судебные процессы, но получили отрицательные судебные решения, нужно будет обратиться в суд, который рассматривал их дело, с заявлением о пересмотре решения по исключительным обстоятельствам и получить свое положительное судебное решение. Если же Конституционный Суд Украины примет решение не в пользу пенсионеров, то нужно будет искать новые основания для обращения в суды.
Напомним, украинцы, которые находятся за границей, уже достигли пенсионного возраста и не планируют возвращаться домой из-за полномасштабной войны, могут оформить пенсионные выплаты дистанционно. Для этого нужно воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда Украины.
Также Фокус писал, что средняя пенсия в Украине по состоянию на начало 2024 года составляет 5,4 тыс. гривен. При этом есть пенсионеры, которые получают 1,2 тысячи в месяц, в то время как денежное содержание одного судьи, что является аналогом пенсии, составляет почти 100 тысяч.