Война без денег: как вторжение в Украину и санкции подрывают финансовый потенциал РФ

Высоколиквидная часть Фонда национального благосостояния, которая состоит из денежных и инвестиционных активов, в конце 2023 года составила 5 триллионов рублей (56,5 миллиарда долларов) против 8,9 триллиона рублей до полномасштабного вторжения.

Полномасштабная война против Украины вынуждает Россию тратить много финансового ресурса. Теперь для защиты своей экономики от последствий войны Москва тратит стратегические финансовые резервы, которые накапливала в течение многих предыдущих лет. Так, как пишет агентство Bloomberg, из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который был сформирован еще в 2008 году, за два года войны была потрачена почти половина высоколиквидных запасов.

Отмечается, что именно высоколиквидная часть ФНБ, которая состоит из денежных и инвестиционных активов, в конце 2023 года составила 5 триллионов рублей (56,5 миллиарда долларов) против 8,9 триллиона рублей до полномасштабного вторжения.

Финансирование остальной части Фонда национального благосостояния состоит из менее ликвидных активов (акций российских же компаний, облигаций) увеличилось почти на 2 триллиона рублей. Теперь размер низколиквидной части ФНБ намного выше высоколиквидной, хотя до полномасштабного все было наоборот.

"Общий размер ФНБ выглядит совсем неважным сейчас, поскольку значительная его часть была инвестирована в российские акции и инфраструктуру – по сути, неликвидные инвестиции. Только ликвидные инвестиции можно рассматривать как запасы на черный день, остальное потеряно", – объяснила журналистам экономист Oxford Economics Татьяна Орлова.

Раньше Кремль активно наполнял Фонд деньгами, полученными от экспорта нефти и газа. Так происходит и сейчас, но из-за санкций Запада продажи энергоресурсов уже не приносят огромной прибыли, ее не хватает даже на то, что удовлетворять текущие бюджетные потребности.

Российский экономист Алексей Исаков считает, что исправить ситуацию может резкое подорожание нефти из-за событий на Ближнем Востоке. Это поможет Москве возобновить стабильно наполнять деньгами ФБН. Но если этого не произойдет, то остатки высоколиквидных активов российского ФНБ и в дальнейшем будут сокращаться, а Россия стане очень уязвима к потрясениям. Исаков говорит, что Россия полностью потратит денежные резервы за один-два года, если экспортная цена российской нефти будет стоить меньше 50 долларов.

Как свидетельствуют данные российского Министерства финансов, средняя цена эталонной российской нефти Urals в прошлом году стала дешевле на 17% и торговалась по 63 доллара за баррель. По прогнозам Bloomberg, ФНБ России будет истощаться и в 2024 году при условии, что цена нефти не будет превышать отметку в 73 доллара.

Отметим, что несмотря на то, что доходы от нефти и газа снижаются, финансовое пополнение государственного бюджета страны-агрессора в 2023-м росло: доходы федерального бюджета за 11 месяцев года оказались на уровне 25,96 триллиона рублей — это на 4,8% выше, чем за первые 11 месяцев 2022 года. Факторы, которые удерживали Россию на плаву, в 2024-м, скорее всего, не будут действовать.