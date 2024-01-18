Земельный налог не для всех: кто из украинцев может не платить за землю

Украинцы-владельцы земельных участков, паев, а также землепользователи, которые арендуют паи, платят налог на землю, размер которого определяют в местной власти. Но не все граждане должны платить.

В 2024 году украинцы могут не платить некоторые налоги. Например, некоторые из граждан можно не платить налог на землю, рассказали в Государственной налоговой службе.

Да, платить земельный налог не обязательно:

лицам с инвалидностью первой и второй группы;

физическим лицам, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионерам (по возрасту);

ветеранам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона о ветеранах войны;

физическим лицам, которых признали пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как отмечают в налоговой, освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Также налог в 2024 году могут не платить землепользователи, которые сдают свои земельные участки и земельные доли (паи) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Право собственности на землю: кто должен обязательно оформить

В Украине с 1 января 2025 года все невостребованные земельные участки станут бесхозными. То есть государство предоставит им статус коммунальных. Как пояснил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, граждане с сертификатом на земельную долю (пай), но без выписки из Реестра имущественных прав на право собственности на земельный участок, должны срочно решить вопрос с оформлением права собственности.

"Если же до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформит право собственности на земельный участок, тогда будет считаться, что они отказались получать земельный участок", — сказал он.

Напомним, чтобы оформить право собственности на земельный участок, украинцам нужно собрать пакет документов и подать заявление в территориальный сельский, поселковый или городской совет

К слову, ранее Фокус также подробно объяснял, как можно купить или арендовать участок земли во время войны в Украине.