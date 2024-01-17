Документ понадобится каждому: что должны сделать все владельцы паев в 2024 году

Заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык объяснил, почему государство может посчитать, что владельцы паев отказались от своей земли.

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В Украине с 1 января 2025 года все невостребованные земельные участки получат статус безхозных. Это позволит государству начать процесс передачи этих земель в коммунальную собственность территориальных общин, на территории которых они находятся. Об этом следует из сообщения на странице в социальной сети Facebook замминистра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дениса Башлыка.

Как отметил он, если у украинцев есть сертификаты на земельную долю (пай), но нет выписки из Реестра имущественных прав на право собственности на земельный участок, гражданам нужно срочно решать вопрос с оформлением права собственности.

"Если же до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформит право собственности на земельный участок, тогда будет считаться, что они отказались получать земельный участок", — объяснил представитель министерства.

Право собственности на землю: как оформить

Чтобы получить право собственности на землю украинцам, как объясняли ранее в Отделении Нотариальной палаты Украины в Волынской области, понадобится:

подать заявление в территориальный сельский, поселковый или городской совет с просьбой передать в собственность земельный участок и запросить разрешение, чтобы подготовить документы по землеустройству;

заказать у землеустроительной организации разработку проектной документации, чтобы установить границы земельного участка;

подготовить заявление в Центр предоставления административных услуг и зарегистрировать земельный участок, а также присвоить ему кадастровый номер;

получить утверждение в местном совете на разработанную проектную документацию по землеустройству и оформить земельный участок в собственность;

зарегистрировать у нотариуса права собственности на земельный участок.

В Украине рынок земли заработал 1 июля 2021 года. Как рассказал председатель Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Дмитрий Макаренко после открытия земельного рынка процесс купли-продажи земельных участков был не очень активным. Так, по состоянию на 2023 год в процессе участвовали 1% сельскохозяйственных земель.

А уже 1 января 2024 года стартовал второй этап земельной реформы и покупать сельскохозяйственные земли разрешили юрлицам. Они могут стать владельцами частных земель, общая площадь которых — не более 10 тысяч гектаров. Торговать коммунальными и государственными землями по-прежнему нельзя.

По информации министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, в первую неделю нового года в Украине не было ни одного соглашения купли-продажи земель с участием юрлиц.

Также ранее Фокус рассказывал, как можно купить или арендовать участок земли во время войны в Украине.