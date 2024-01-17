Документ знадобиться кожному: що мають зробити всі власники паїв у 2024 році

Заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик пояснив, чому держава може порахувати, що власники паїв відмовилися від своєї землі.

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В Україні з 1 січня 2025 року всі невитребувані земельні ділянки отримають статус безхазяйних. Це дасть змогу державі розпочати процес передачі цих земель у комунальну власність територіальних громад, на території яких вони розташовані. Про це випливає з повідомлення на сторінці в соціальній мережі Facebook заступника міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика.

Як зазначив він, якщо українці мають сертифікати на земельну частку (пай), але не мають витягу з Реєстру майнових прав на право власності на земельну ділянку, громадянам потрібно терміново вирішувати питання з оформленням права власності.

"Якщо ж до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку, тоді вважатиметься, що вони відмовилися отримувати земельну ділянку", — пояснив представник міністерства.

Право власності на землю: як оформити

Щоб отримати право власності на землю українцям, як пояснювали раніше у Відділенні Нотаріальної палати України у Волинській області, знадобиться:

подати заяву до територіальної сільської, селищної або міської ради з проханням передати у власність земельну ділянку і запросити дозвіл, щоб підготувати документи із землеустрою;

замовити в землевпорядної організації розробку проєктної документації, щоб встановити межі земельної ділянки;

підготувати заяву до Центру надання адміністративних послуг і зареєструвати земельну ділянку, а також присвоїти їй кадастровий номер;

отримати затвердження в місцевій раді на розроблену проєктну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність;

зареєструвати у нотаріуса права власності на земельну ділянку.

В Україні ринок землі запрацював 1 липня 2021 року. Як розповів голова Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко після відкриття земельного ринку процес купівлі-продажу земельних ділянок був не дуже активним. Так, станом на 2023 рік у процесі брали участь 1% сільськогосподарських земель.

А вже 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи і купувати сільськогосподарські землі дозволили юрособам. Вони можуть стати власниками приватних земель, загальна площа яких — не більше 10 тисяч гектарів. Торгувати комунальними та державними землями, як і раніше, не можна.

За інформацією міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, у перший тиждень нового року в Україні не було жодної угоди купівлі-продажу земель за участю юросіб.

Також раніше Фокус розповідав, як можна купити або орендувати ділянку землі під час війни в Україні.