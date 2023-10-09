На порозі змін: чому ринок землі в Україні різко оживе у 2024 році

На ринку землі 2024 року відбудуться серйозні зміни, оскільки стане ще більше охочих мати землю у власності.

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Ринок землі в Україні працює попри війну. Причому експерти вважають, що вже за кілька місяців купувати земельні ділянки в Україні будуть ще активніше. Про це розповів під час брифінгу в Медіацентрі "Укрінформ" керівник цифрового відомства Міністерства аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

За його словами, сплеск активності відбудеться вже 2024 року на тлі того, що з 1 січня в Україні ринок землі відкриють для юридичних осіб. Зараз купувати землю можуть тільки фізичні особи, але лише до 100 гектарів "в одні руки". А юрособам дозволять купувати до 10 тисяч гектарів.

"Вийдуть на ринок ті, хто довго чекає — юридичні особи, які бажають мати землю у власності, щоб мати змогу розвивати довготривалі інвестиційні проєкти. Це, звичайно, спричинить зростання ціни", — пояснив він.

Голова Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко тим часом розповів, що від моменту відкриття ринку землі 2021 року процес купівлі-продажу земельних ділянок в Україні йде не дуже активно.

Так, до нього приєдналися лише 1% сільськогосподарських земель. Але коли попит на земельні угіддя підвищиться і зростуть ціни, пропозицій на ринку побільшає, вважає Макаренко.

"У 2021 році за перші пів року роботи ринку землі було випущено в обіг понад 100 тисяч гектарів. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна ринок, звичайно, просів і в обіг було випущено 69 тисяч гектарів. У 2023 році станом на жовтень ми вже бачимо, що вже майже 80 тисяч гектарів реалізовано, показники наближаються до довоєнних", — розповів голова Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко.

Де в Україні зараз найдорожча земля

Попит на землю, а відповідно і ціна, у 2023 році тримаються на високому рівні у трьох регіонах країни. А саме:

Івано-Франківської;

Львівській;

Тернопільській.

Так, в Івано-Франківській області за гектар землі доведеться заплатити майже дві тисячі доларів, а у Львівській — 1 450 доларів. У Тернопільській області гектар земельної ділянки коштує в межах 1 400 доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що потрібно для того, щоб купити або орендувати ділянку землі під час війни в Україні. Також днями в Нацбанку пояснили, що зараз відбувається з інфляцією.