Ціна землі: де найдорожчі земельні ділянки в Україні

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, гектар землі у Львівській області зараз коштує 1 450 доларів. Але найвищі ціни на землю не тут.

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Попит на сільськогосподарську землю в Україні залишається стабільним навіть незважаючи на війну, а середня вартість збільшується, хоч далеко й не в усіх регіонах. Про це 6 жовтня 2023 року повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.

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Так, за словами заступника міністра аграрної політики і продовольства України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика, земля дорожчає у трьох областях:

Івано-Франківської;

Львівській;

Тернопільській.

"В Івано-Франківській області за гектар землі просять майже 2 тисячі доларів, а у Львівській — 1 450 доларів. У Тернопільській області ціна трохи менша — 1 400 доларів. Це показник того, що є попит на землю, і ціна не стоїть на місці. Усе працює", — розповів він.

Як оформити оренду або купівлю землі під час війни

У 2022 році юристи говорили, що укладати договори оренди або купівлі землі під час війни — великий ризик. А все тому, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну було закрито доступ до держреєстрів, тому укладати угоди з нерухомістю стало неможливо.

Ситуація змінилася в травні, коли знову запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно для нотаріусів і держреєстраторів. Утім, у ньому можна знайти інформацію лише щодо неокупованих територій.

Також доступний Державний земельний кадастр, за допомогою якого можна укладати угоди і з оренди землі, і з купівлі-продажу земельних ділянок. А в Постанові Кабміну України № 564 були описані нові правила для функціонування земельного кадастру. Наприклад:

надання відомостей з Державного земельного кадастру у визначених Законом випадках адміністраторами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

запровадження обмежень щодо оприлюднення відомостей через Публічну кадастрову карту;

надання доступу до Державного земельного кадастру користувачам;

надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру про координати зворотних точок меж об'єктів кадастру через офіційний вебсайт Держгеокадастру лише державним кадастровим реєстраторам.

Нагадаємо, що згідно із законодавством, до 2024 року ділянки сільгосппризначення можуть купити тільки фізособи, а загальна площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати 100 гектарів.