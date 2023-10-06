Цена земли: где самые дорогие земельные участки в Украине

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, гектар земли во Львовской области сейчас стоит 1 450 долларов. Но самые высокие цены на землю не здесь.

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Спрос на сельскохозяйственную землю в Украине остается стабильным даже несмотря на войну, а средняя стоимость увеличивается, хоть далеко и не во всех регионах. Об этом 6 октября 2023 года сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

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Так, по словам замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Дениса Башлика, земля дорожает в трех областях:

Ивано-Франковской;

Львовской;

Тернопольской.

"В Ивано-Франковской области за гектар земли просят почти 2 тысячи долларов, а во Львовской — 1 450 долларов. В Тернопольской области цена чуть меньше — 1 400 долларов. Это показатель того, что есть спрос на землю, и цена не стоит на месте. Все работает", — рассказал он.

Как оформить аренду или покупку земли во время войны

В 2022 году юристы говорили, что заключать договора аренды или покупки земли во время войны — большой риск. А все потому, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину был закрыт доступ к госреестрам, поэтому заключать сделки с недвижимостью стало невозможно.

Ситуация изменилась в мае, когда снова заработал Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество для нотариусов и госрегистраторов. Впрочем, в нем можно найти информацию только по поводу неоккупированных территорий.

Также доступен Государственный земельный кадастр с помощью которого можно заключать сделки и по аренде земли, и по покупке-продаже земельных участков. А в Постановлении Кабмина Украины № 564 были описаны новые правила для функционирования земельного кадастра. Например:

предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в определенных Законом случаях администраторами центров предоставления административных услуг (ЦНАПы);

введение ограничений по обнародованию сведений через Публичную кадастровую карту;

предоставление доступа к Государственному земельному кадастру пользователям;

предоставление доступа к сведениям Государственного земельного кадастра о координатах возвратных точек границ объектов кадастра через официальный вебсайт Госгеокадастра только государственным кадастровым регистраторам.

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Напомним, что согласно законодательству, до 2024 года участки сельхозназначения могут купить только физлица, а общая площадь земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина Украины не может превышать 100 гектаров.