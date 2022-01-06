Как новый налог на продажу недвижимости изменит рынок и кто заплатит 18%
Закон 5600 предусматривает увеличение налоговой ставки на продажу недвижимости с 5% до 18%. Кого это коснется и как будет работать, рассказывает Фокус.
С 1 января 2022 вступили в силу нормы налогового закона №5600, которые предусматривают увеличение налогообложения сделок с недвижимостью на 18%, говорится в аналитической статье Фокуса.
Закон был принят Верховной Радой 30 ноября 2021 во втором чтении и был подписан президентом Владимиром Зеленским 20 декабря. Он содержит нормы, устанавливающие новые правила налогообложения операций с недвижимостью.
Согласно новым правилам доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год увеличен с 5% до 18%. По мнению адвоката и партнера АО "Ассирия" Дмитрия Куцевола изменения налогообложения при продаже недвижимости перекрывает возможность застройщикам использовать схему уклонения от уплаты налогов, продавая недвижимость физическим, а не юридическим лицам.
"Такие изменения — это попытка перекрыть схемы, которые работают на рынке строящегося жилья. Однако сама законодательная конструкция как раз позволяет совершать такие сделки, и глобального влияния этот фактор на рынок недвижимости не окажет", — убежден специалист.
Однако ко второму чтению эту норму смягчили. Теперь процентная ставка будет взиматься не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только по разнице между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу. При этом налоговая ставка при второй продаже недвижимости за год остается прежней — 5%.
Налоговому обложению подлежат сделки, предусматривающие переход права собственности на:
- жилой дом или его часть;
- квартиру или ее часть;
- комнату;
- гараж;
- садовый дом и хозяйственные постройки, а также землю под ними;
- земельный участок.
Также 18% ставка будет взиматься при второй и каждой последующей продаже коммерческой недвижимости за год. Такой же процент налогоплательщик заплатит при первой и каждой последующей продаже недвижимости, которая находится в его владении менее трех лет.
От налогообложения освобождаются граждане, унаследовавшие недвижимость или бесплатно получившие участки из земель государственной или коммунальной собственности в пределах лимитов, установленных статьей 121 Земельного кодекса:
- для ведения фермерского хозяйства — в размере доли, определенной для членов сельскохозяйственных предприятий;
- для ведения личного сельского хозяйства — не более 2,0 га;
- для ведения садоводства — не более 0,12 га;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений на приусадебных участках;
- для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;
- для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га.
Кроме того, с началом работы рынка земли в законе №5600 введено понятие земельного участка сельскохозяйственного назначения. На эти участки распространяются такие же правила, как и на другие объекты недвижимости.
Ранее сообщалось что по данным социологической группой "Рейтинг" 77% украинцев убеждены, что вопрос о введении в стране рынка земли в Украине должен решаться на референдуме. 64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме и определился с ответом, проголосовали бы против.