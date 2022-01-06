Как новый налог на продажу недвижимости изменит рынок и кто заплатит 18%

Закон 5600 предусматривает увеличение налоговой ставки на продажу недвижимости с 5% до 18%. Кого это коснется и как будет работать, рассказывает Фокус.

С 1 января 2022 вступили в силу нормы налогового закона №5600, которые предусматривают увеличение налогообложения сделок с недвижимостью на 18%, говорится в аналитической статье Фокуса.

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Закон был принят Верховной Радой 30 ноября 2021 во втором чтении и был подписан президентом Владимиром Зеленским 20 декабря. Он содержит нормы, устанавливающие новые правила налогообложения операций с недвижимостью.

Согласно новым правилам доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год увеличен с 5% до 18%. По мнению адвоката и партнера АО "Ассирия" Дмитрия Куцевола изменения налогообложения при продаже недвижимости перекрывает возможность застройщикам использовать схему уклонения от уплаты налогов, продавая недвижимость физическим, а не юридическим лицам.

"Такие изменения — это попытка перекрыть схемы, которые работают на рынке строящегося жилья. Однако сама законодательная конструкция как раз позволяет совершать такие сделки, и глобального влияния этот фактор на рынок недвижимости не окажет", — убежден специалист.

Однако ко второму чтению эту норму смягчили. Теперь процентная ставка будет взиматься не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только по разнице между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу. При этом налоговая ставка при второй продаже недвижимости за год остается прежней — 5%.

Налоговому обложению подлежат сделки, предусматривающие переход права собственности на:

жилой дом или его часть;

квартиру или ее часть;

комнату;

гараж;

садовый дом и хозяйственные постройки, а также землю под ними;

земельный участок.

Также 18% ставка будет взиматься при второй и каждой последующей продаже коммерческой недвижимости за год. Такой же процент налогоплательщик заплатит при первой и каждой последующей продаже недвижимости, которая находится в его владении менее трех лет.

От налогообложения освобождаются граждане, унаследовавшие недвижимость или бесплатно получившие участки из земель государственной или коммунальной собственности в пределах лимитов, установленных статьей 121 Земельного кодекса:

для ведения фермерского хозяйства — в размере доли, определенной для членов сельскохозяйственных предприятий;

для ведения личного сельского хозяйства — не более 2,0 га;

для ведения садоводства — не более 0,12 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений на приусадебных участках;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га.

Кроме того, с началом работы рынка земли в законе №5600 введено понятие земельного участка сельскохозяйственного назначения. На эти участки распространяются такие же правила, как и на другие объекты недвижимости.

Ранее сообщалось что по данным социологической группой "Рейтинг" 77% украинцев убеждены, что вопрос о введении в стране рынка земли в Украине должен решаться на референдуме. 64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме и определился с ответом, проголосовали бы против.