Як новий податок на продаж нерухомості змінить ринок і хто заплатить 18%

Закон 5600 передбачає збільшення податкової ставки на продаж нерухомості з 5% до 18%. Кого це торкнеться і як працюватиме, розповідає Фокус.

З 1 січня 2022 року набули чинності норми податкового закону №5600, які передбачають збільшення оподаткування угод із нерухомістю на 18%, йдеться в аналітичній статті Фокусу.

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Закон був ухвалений Верховною Радою 30 листопада 2021 року в другому читанні та був підписаний президентом Володимиром Зеленським 20 грудня. Він містить норми, що встановлюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю.

Відповідно до нових правил дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості, проданих фізичною особою за рік збільшено з 5% до 18%. На думку адвоката та партнера АТ "Ассирія" Дмитра Куцевола, зміни оподаткування під час продажу нерухомості перекриває можливість забудовникам використовувати схему ухилення від сплати податків, продаючи нерухомість фізичним, а не юридичним особам.

"Такі зміни — це спроба перекрити схеми, які працюють на ринку житла, що будується. Проте сама законодавча конструкція якраз дозволяє здійснювати такі угоди, і глобального впливу цей фактор на ринок нерухомості не здійснить", — переконаний фахівець.

Однак до другого читання цю норму пом'якшили. Тепер процентна ставка стягуватиметься не з усієї суми, отриманої від продажу нерухомості, а лише за різницею між сумою продажу та ціною, за яку нерухомість перейшла до продавця. При цьому податкова ставка під час другого продажу нерухомості за рік залишається незмінною — 5%.

Податковому оподаткуванню підлягають угоди, що передбачають перехід права власності на:

житловий будинок чи його частину;

квартиру чи її частину;

кімнату;

гараж;

садовий будинок і господарські будівлі, а також землю під ними;

земельну ділянку.

Також 18% ставка стягуватиметься під час другого та кожного наступного продажу комерційної нерухомості за рік. Такий же відсоток платник податків заплатить під час першого та кожного наступного продажу нерухомості, яка знаходиться у його володінні менше трьох років.

Від оподаткування звільняються громадяни, які успадкували нерухомість або безплатно отримали ділянки із земель державної або комунальної власності в межах лімітів, встановлених статтею 121 Земельного кодексу :

для ведення фермерського господарства — у розмірі частки, визначеної для членів сільськогосподарських підприємств;

для ведення особистого сільського господарства — не більше 2,0 га;

для ведення садівництва — не більше 0,12 га;

для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель на присадибних ділянках;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 га.

Крім того, з початком роботи ринку землі в законі №5600 запроваджено поняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення. На ці ділянки поширюються такі ж правила, як й інші об'єкти нерухомості.

Раніше повідомлялося, що за даними соціологічної групи "Рейтинг" 77% українців переконані, що питання про запровадження в країні ринку землі в Україні має вирішуватися на референдумі. 64% із тих, хто б узяв участь у такому референдумі та визначився з відповіддю, проголосували б проти.