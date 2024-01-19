Налог 18% за пополнение карты: в Раде объяснили, будут ли ужесточать нормы

В конце 2023 года в сети появились сообщения о появление налога по ставке 18% на любые карточные поступления украинцев. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев объяснил, почему это только слухи.

В Украине не будут вводить налогообложение поступлений на карту физического лица в размере 18%. Об этом сказал 19 января в интервью изданию "Новини. Live" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его словам, информация о том, что государство хочет, чтобы граждане за все полученные на банковскую карточку доходы платили в казну 18% — провокация.

"Никакого налога на переводы мы не планируем вводить и не будем вводить бесспорно. Ну, человек, который хоть немножко, на уровне средней школы знаком с финансами, с налогообложением, он понимает, что налог с переводов в размере 18% — это какой-то совершенно бред, который убьет просто экономику", — сказал политик.

Отметим, что в конце декабря 2023 года в Украине была принята Национальная стратегия доходов, в которой предлагается налогообложение поступлений на карту физического лица. Однако в Министерстве финансов 1 января заявили, что в тексте документа нет информации о "любых поступлениях на карту физлица".

При этом в Нацстратегии говорится, что система налогообложения будет меняться, но только после выполнения определенных условий. Например: В

выполнение мероприятий, определенных подразделом "Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках", которые касаются реформы налогового администрирования в части обеспечения конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов);

разработка центральными органами исполнительной власти, к полномочиям которых законом отнесено формирование политики в сфере социального обеспечения, поддержки ветеранов войны и лиц, пострадавших в результате военных действий, вооруженной агрессии (Минсоцполитики, Минветеранов, Пенсионным фондом и т.д.), стратегических документов, которые будут содержать оценки расходов на социальную сферу в периоде послевоенного восстановления и связанные с ними потребности в доходах бюджета после завершения (прекращения) военного положения (с особым акцентом на пенсионное обеспечение, поддержку участников войны).

Ранее Фокус писал, что в Украине реформируют упрощенную систему налогообложения. Ожидается, что в будущем появится польская модель налогообложения ФЛП.