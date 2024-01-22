Некоторым украинцам вернут деньги за покупку дров на зиму: где получить выплату
Денежные выплаты украинцам предоставит благотворительный фонд "Каритас", но средства можно получить только в одном из регионов.
Украинцы могут получить новую одноразовую денежную помощь. Выплаты украинцам предоставляет благотворительный фонд "Каритас Полтава" при поддержке Католической службы помощи (CRS) в рамках проекта "Деньги на теплую зиму" для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), прибывших из зон боевых действий после 24 февраля 2022 и которые зарегистрировались в Полтавской области. Об этом сказано в Telegram-канале фонда.
Переселенцы могут рассчитывать на денежную компенсацию за покупку дров для своего домохозяйства. Получить деньги смогут семьи, доход которых меньше фактического прожиточного минимума 5,4 тысячи гривен, и которые не пользовались аналогичную помощь от других организаций. Также они должны соответствовать одному из шести критериев уязвимости:
- среди членов семьи есть гражданин с инвалидностью;
- среди членов семьи есть человек с тяжелым заболеванием;
- одинокий человек почтенного возраста (55+) или домохозяйство, состоящее из одного–двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
- одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей, недееспособных людей;
- многодетные семьи (три или более несовершеннолетних детей);
- Беременные женщины или матери с детьми до трех лет.
Где зарегистрироваться
Регистрация на выплату финансовой помощи будет продолжаться два дня, 23 и 24 января:
23 числа с 10:00 — в поселке Шишаки, ул. Кирилла Осьмака, 56/1;
23 числа с 13:00 — в селе Белоцерковка, ул. Леси Украинки, 11;
24 числа с 10:00 — в городе Глобино, ул. Центральная, 281;
24 числа с 10:00 — в селе Оболонь, ул. Соборности, 17;
24 числа с 13:00 — в поселке Семеновка, ул. Независимости, 44.
Также важно, что для регистрации кандидаты должны предъявить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу или временное удостоверение гражданина Украины);
- справку о взятии на учет внутри перемещенного лица;
- справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- справку об открытии банковского счета;
- IBAN;
- документ, подтверждающий критерий уязвимости;
- справку о печном отоплении.
Напомним, 22 января стало известно, что на денежную помощь ВПЛ может претендовать еще одна категория украинцев. Речь о тех граждан, которые являются владельцами разрушенного в результате боевых действий жилья.