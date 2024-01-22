Пусть "поднимают" экономику Украины: украинских беженцев в ЕС нужно лишить помощи, – экс-нардеп

По словам представителя ОП Сергея Лещенко, в настоящее время в Киеве проживает 3 миллиона людей, поэтому возвращаться в Украину безопасно.

Советник руководителя Офиса президента Украины и бывший нардеп Сергей Лещенко высказал мнение о том, что европейским странам следует приостановить помощь украинским беженцам с целью поощрения их возвращения на родину. Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

По мнению Сергея Лещенко, украинцам, покинувшим свою родину из-за военных действий, и оставшимся за границей, становится все сложнее установить взаимопонимание и общение.

"Люди, выехавшие из Украины, никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", – заявил советник главы ОП.

Он также добавил, что в настоящее время в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей.

"Аргумент о том, что это опасно, — чепуха. Возвращенцам не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Ваши деньги отсутствуют в экономике. И ситуация становится все сложнее", – добавил Лещенко.

Напомним, что сегодня украинцы активно мигрируют внутри ЕС, ища лучшие условия работы и жизни. Эксперты говорят, что сейчас имеет место эффект сознательной миграции беженцев, когда они анализируют и сравнивают, какая страна им интересна с точки зрения возможностей развития, заработка, социальных выплат и поддержки.

Ранее Фокус писал, что для возвращения украинцев из-за границы есть четыре основных фактора: безопасность; возможность быть трудоустроенным или начать собственный бизнес; возможность обучения; обеспеченность жильем.