Польша добилась от ЕС уступок по ограничению экспорта из Украины, – FT

По словам еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, Брюссель может предпринять "защитные меры для конкретной страны", позволяющие блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет слишком наводнен сельхозпродукцией.

Правительство Польши добилось уступок со стороны Европейского союза в вопросе ограничения экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Брюссель будет контролировать приток сельскохозяйственной продукции, если она рискует снизить цены в Польше и других соседних странах.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил, что инициатива, вероятно, будет включать в себя "защитные меры для конкретной страны", позволяющие Брюсселю блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет перенасыщен.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран", — объяснил он.

По словам Домбровскиса, региональное влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно и сильнее ощущается в странах, граничащих с Украиной.

Домбровскис отметил, что предложение будет распространяться на период до июня 2025 года. Прежде чем вступить в силу, оно должно быть одобрено Европейским парламентом и большинством государств-членов.

Чиновники ЕС также подтвердили, что они рассматривают возможность введения квот на экспорт чувствительных продуктов, таких как мясо птицы, сахар и яйца, из Украины.

Напомним, 17 января министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сказал, что обстановка в пунктах пропуска на границе между Польшей и Украиной улучшится в ближайшее время, а очереди из фур, предположительно, уменьшатся и исчезнут в течение нескольких дней.

Ранее, 16 января, СМИ сообщили, что Польша рассматривает соглашение о лицензировании торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной, аналогичное тому, которое Киев заключил с Румынией и Болгарией.