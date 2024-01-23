Денег катастрофически не хватает: сколько нужно бюджету с учетом мобилизации

В Министерстве финансов отметили, что безопасность и оборона остается самой большой статьей расходов государственного бюджета.

В условиях полномасштабной войны с Россией Украина все свои ресурсы перенаправляет на борьбу с оккупантами. Если говорить о финансах, то сектор безопасности и обороны финансируется с помощью всех налоговых поступлений, а также пошлин, сборов, платежей государственных учреждений и так далее. Как сообщили в Министерстве финансов 22 января, в 2023 году расходы общего фонда государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 1,843 триллиона гривен или же 60,8% от всей суммы.

"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета", — говорится в сообщении.

денежное довольствие для военнослужащих, полицейских;

покупка военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

и остальные виды расходов.

Как финансировали сектор обороны в 2023 году Фото: пресс-служба минфина

В ведомстве подчеркнули, что расходы сектора безопасности и обороны финансируется с помощью налоговых поступлений украинцев и за счет военных облигаций.

"Поэтому очень важно поддерживать ВСУ, добросовестно платить налоги и инвестировать в военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривна — это инвестиция в поражение России", — добавили в Минфине.

В то же время нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что в Бюджете на 2024 год сектор обороны и безопасности собираются профинансировать на сумму в 1 692 миллиарда грн. То есть выделенная на этот год сумма на оборонный бюджет меньше, чем потратили в 2023-м — разница в 151 миллиард гривен. Тем временем военные расходы увеличатся.

"То есть уже в этом году, даже при полной поддержке международных партнеров в объеме 37-40 млрд $, перед нами стоит огромный вызов: где найти деньги на уже имеющиеся военные нужды и мобилизацию? Сотни миллиардов. И эти деньги это исключительно внутренние ресурсы — в первую очередь налогоплательщиков", — сказано в его сообщении.

Напомним, что страна-агрессор в 2024 году собирается направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Так, на статью "национальная оборона" в РФ планирует израсходовать 10,8 триллиона рублей, тогда как в 2023 году военные расходы Кремль профинансировал на 6,4 триллиона рублей.

Также Фокус рассказывал, что в Минфине призвали украинцев частично отказаться от импортных товаров. Как объяснил профильный министр Сергей Марченко, ограничить общественное потребление придется, если украинскую экономику переведу на военные рельсы.