По подсчетам журналистом, РФ занимает одно из первых мест в мире по части военных расходов — около 6% ВВП. При этом закрытая часть бюджета на 2024 год составила порядка 27% от общих расходов.

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Российская Госдума в среду, 15 ноября, приняла проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщает "РБК".

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В бюджете предусмотрены рекордные в новейшей истории РФ военные расходы. По сравнению бюджетами прошлых лет возросла и закрытая часть бюджета, хотя во втором чтении ее несколько сократили. Вместе с тем закрытая часть, по оценкам журналистов, составляет порядка 27% от общих расходов.

35 триллионов рублей — это сумма запланированных доходов федерального бюджета РФ на 2024 год, расходы – 26,6 трлн. Таким образом, дефицит составит примерно 0,9% ВВП.

На статью "национальная оборона" в РФ предлагается израсходовать 10,8 трлн рублей. Предполагается финансирование не только российской армии, но и военной промышленности. Часть средств будет потрачена на социальные выплаты участникам боевых действий.

В бюджете на 2023 год на долю военных расходов приходилось только 6,4 трлн рублей. Другими словами, военные расходы увеличили более чем в полтора раза.

По части военных расходов РФ занимает одно из первых мест в мире: около 6% ВВП.

Напомним, что в МИД РФ отреагировали на предложение бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину могут принять в НАТО без оккупированных территорий. В МИД РФ назвали неприемлемым вступление Украины в НАТО в любой форме.

Также сообщалось, что, в свою очередь, Венгрия потребовала пересмотра политики в отношении вступления Украины в Евросоюз.