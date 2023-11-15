Рекордні в сучасній історії РФ військові витрати: Держдума ухвалила бюджет на 2024 рік

За підрахунками журналістів, РФ посідає одне з перших місць у світі за частиною військових витрат — приблизно 6% ВВП. Водночас закрита частина бюджету на 2024 рік склала приблизно 27% від загальних витрат.

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Російська Держдума в середу, 15 листопада, ухвалила проєкт федерального бюджету на 2024 рік і на плановий період 2025-2026 років. Про це повідомляє "РБК".

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У бюджеті передбачено рекордні в новітній історії РФ військові витрати. Порівняно з бюджетами минулих років зросла і закрита частина бюджету, хоча в другому читанні її дещо скоротили. Водночас закрита частина, за оцінками журналістів, становить близько 27% від загальних витрат.

35 трильйонів рублів — це сума запланованих доходів федерального бюджету РФ на 2024 рік, витрати — 26,6 трлн. Таким чином, дефіцит становитиме приблизно 0,9% ВВП.

На статтю "національна оборона" у РФ пропонується витратити 10,8 трлн рублів. Передбачається фінансування не тільки російської армії, а й військової промисловості. Частину коштів буде витрачено на соціальні виплати учасникам бойових дій.

У бюджеті на 2023 рік на частку військових витрат припадало лише 6,4 трлн рублів. Інакше кажучи, військові витрати збільшили більш ніж у півтора раза.

За частиною військових витрат РФ посідає одне з перших місць у світі: близько 6% ВВП.

Нагадаємо, що в МЗС РФ відреагували на пропозицію колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена про те, що Україну можуть прийняти в НАТО без окупованих територій. У МЗС РФ назвали неприйнятним вступ України до НАТО в будь-якій формі.

Також повідомлялося, що, зі свого боку, Угорщина зажадала перегляду політики щодо вступу України до Євросоюзу.