Позиційна війна чи технологічний стрибок: чи потрібно ЗСУ змінити тактику (відео)

Аналітик Олександр Мусієнко вказав на ризики, які несе в собі війна на виснаження. За його словами, Росія серйозно розраховує на це, думаючи, що на Заході втомляться підтримувати Україну.

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У західній пресі часто з'являється інформація, що 2024 рік стане критичним для України, якщо наші Збройні сили не змінять тактики, тож ЗСУ нібито потрібно ставати в оборону. Своєю думкою з цього приводу поділився керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі YouTube каналу Фокус від 15 листопада.

Олександр Мусієнко зазначив, що наразі українські сили продовжують контрнаступальні дії, зокрема на Півдні. Це підтвердив головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний у розмові зі своїм колегою, головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Брауном.

Експерт також вказав на те, що ЗСУ продовжують дії з оборони на Сході. За його словами, у зимовий період підходи дещо змінюватимуться, оскільки погода внесе корективи, однак важливу роль також відіграватиме забезпечення з боку союзників.

Олександр Мусієнко оцінив загрозу позиційної війни

На думку Олександра Мусієнка, Україна перебуває на стадії, за якою може послідувати або не послідувати війна на виснаження. Він підкреслив, що війна на виснаження несе в собі ризики, оскільки Росія серйозно розраховує на це, думаючи, що на Заході втомляться підтримувати Україну.

Говорячи про рішення, які необхідно ухвалити, експерт зазначив, що якщо партнери говорять про війну на виснаження, то їм варто забезпечити перемогу України в цій війні. Друге рішення — забезпечити Україну технологіями та зброєю до такої міри, щоб українські сили здійснили прорив.

Нагадаємо, згідно з публікацією The Economist від 1 листопада, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

Зі свого боку член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський 7 листопада заявив, що активні бойові дії на фронті тривають, бійці ЗСУ протидіють і відтісняють противника на всіх напрямках, тому говорити про те, що війна перебуває у глухому куті, він не може.