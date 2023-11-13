"Витратили сили і засоби": навіщо ЗСУ переходити від наступу до оборони

Україні пропонують перейти від наступу до оборони, щоб змусити Росію витратити живу силу і техніку, а самим — відновити ресурси. Експерти вважають, що перейти до оборони необхідно, але на окремих ділянках фронту.

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Нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій високопоставлені представники НАТО, а також експерти з питань міжнародної безпеки розмірковують про ситуацію на українському фронті.

Автори зазначають, що Росія контролює близько однієї п'ятої території України і прагне просунутися на північному сході та сході країни. Наші військові чинять тиск на півдні, але через виснаження армії серйозні просування прийдешньої зими малоймовірні. З цієї причини, з огляду на обмежені можливості України перехопити ініціативу на полі бою проти російських військ, експерти пропонують Києву перейти до оборонної позиції, щоб змусити Росію витрачати живу силу і техніку.

"Україна певною мірою застосувала цей підхід в Авдіївці", — пишуть журналісти. Такий підхід, на думку експертів, може призвести до "невеликих територіальних втрат для України", але зате допоможе відновити ресурси, щоб продовжити наступ у майбутньому.

Воюємо не для партнерів

Активні наступальні дії Збройних сил України почалися в червні 2023 року. Військово-політичне керівництво країни, а також західні партнери очікували значних успіхів на фронті, згадуючи результати минулорічної кампанії, коли Сили оборони звільнили Херсон і просунулися на Харківському напрямку. Планувалося, що ЗСУ просуватимуться зі швидкістю близько 30 км на день і за чотири місяці зайдуть у тимчасово окупований Крим, про що заявив у жовтневій резонансній колонці для The Economist Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Однак зробити цього не вдалося, оскільки українська армія "застрягла в безпрецедентних мінних полях на головному напрямку наступу".

Не можна наступати півроку, рік — так не буває в жодній війні. Складно постійно наступати, тим більше коли ворог сильно закріпився. У нас не вистачає техніки для серйозного просування, у нас менше людей, ніж у РФ, менше артилерії, снарядів. Олексій Гетьман, майор запасу, ветеран російсько-української війни

Найбільшого успіху за п'ять місяців контрнаступу ЗСУ досягли на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Роботине. Також помітні події розгортаються на лівому березі Дніпра, про що останнім часом дедалі частіше повідомляють ЗМІ. В іншому експерти неодноразово називали ситуацію на фронті складною. А контрнаступ — повільним.

Масла у вогонь підливали західні ЗМІ. У серпні Washinghton Post з посиланням на американську розвідку писали, що Києву начебто не вдасться досягти головної мети - перерізати цього року сухопутний міст Росії з окупованим Кримом. А також зазначали, що відсутність хороших новин із фронту "затьмарює настрій" українців і викликає "почуття колективного розчарування".

У Києві на критику реагували гостро. Глава МЗС України Дмитро Кулеба називав те, що відбувається, "плювком в обличчя українського солдата" і рекомендував усім критикам приїхати в Україну, щоб спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що контрнаступ — не легка прогулянка, як про це думають критики, адже ми маємо справу з потужним ворогом, який вибудував систему оборонних, захисних споруд. А керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Україна воює не для західних партнерів.

Проте у вересні президент України Володимир Зеленський визнав, що прогрес Сил оборони справді йде повільно, проте українським захисникам важливо просуватися вперед хоч на невеликі відстані, не даючи перепочинку президенту країни-агресора. Жовтнева колонка Валерія Залужного про те, що війна перейшла в позиційну стадію, стала приводом для західних ЗМІ активніше писати про необхідність ЗСУ перейти від наступу до оборони.

Наша армія виснажена наступальними діями. Знищуючи фортифікації ворога, наше військо втомилося. Якщо ми будемо далі продовжувати — це не принесе нам суттєвого просування. Треба накопичити сили. Олексій Гетьман, майор запасу, ветеран російсько-української війни

В офіційному Києві мають намір продовжувати контрнаступ, незважаючи ні на що, навіть у зимовий час, коли погодні умови погіршаться, про що говорив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Армія виснажена

За словами майора запасу, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, наступальні дії, які Україна веде впродовж п'яти місяців, витратили сили і засоби армії.

"Будь-які наступальні дії обмежені в часі. Не можна наступати півроку, рік — так не буває в жодній війні. Складно постійно наступати, тим більше коли ворог сильно закріпився. У нас не вистачає техніки для серйозного просування, у нас менше людей, ніж у РФ, менше артилерії, снарядів. Тому було б доречно перейти в оборону, щоб провести ротацію людей, які виснажені за п'ять місяців, перегрупуватися, підтягнути резерви. Не факт, що військове керівництво ухвалить таке рішення, але такі пропозиції мають бути розглянуті та взяті до відома", — каже Фокусу Гетьман.

Експерт згадує Харківську операцію, під час якої активні наступальні дії змінилися оборонними, армія закріпилася на позиціях.

"Ми в якомусь сенсі тримаємо оборону. Не в тому сенсі, що росіяни. Але все одно була зупинка наступальних дій. Якщо партнери хочуть називати це обороною — нехай називають. Наша армія виснажена наступальними діями. Знищуючи фортифікації ворога, наше військо втомилося. Якщо ми будемо далі продовжувати — це не принесе нам суттєвого просування. Треба накопичити сили", — додає експерт.

Зупинятися не можна, бо будь-яка зупинка призведе до жертв. Коли росіяни зайшли на Донбас — ми втратили тисячі людей, коли вони почали повномасштабне вторгнення — десятки і сотні тисяч. Роман Світан, полковник запасу ЗСУ

На думку Гетьмана, ЗСУ можуть перейти в оборону на певних ділянках фронту, а там, де можливо — наприклад, на Кримському напрямку, продовжити наступ. У такому разі фронт буде локалізовано, що з військової точки зору було б правильним рішенням.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що українська армія могла б наступати в районі Роботиного, на лівому березі Дніпра, а також у районі Бахмута. На деяких ділянках, за словами експерта, ЗСУ роками тримають оборону. Наприклад, у районі Авдіївки. Однак перейти від наступу до оборони по всій лінії фронту не можна.

"Зупинятися не можна, бо будь-яка зупинка призведе до жертв. Коли росіяни зайшли на Донбас — ми втратили тисячі людей, коли вони почали повномасштабне вторгнення — десятки і сотні тисяч. Якщо ми зупинимося і дамо їм перезарядитися, ми втратимо мільйони людей. Тому я вважаю, що зупинка наступальних дій — це заклик до вбивства мільйонів українців. Рухаємося, поки не відновимо нашу територіальну цілісність", — каже Фокусу Світан.

Найскладнішою темою в питанні переходу від наступу до оборони залишається перспектива "територіальних втрат", про що писали WSJ. За словами Свитана, для України неприпустимі подібні міркування, оскільки вони нагадують інформаційно-психологічну операцію, яку проводить ворог щодо українського суспільства.

"Чиниться серйозний психологічний тиск. Скрізь лейтмотивом — "віддайте окуповану територію РФ". Найближчим часом десятки відставних офіцерів НАТО, чиновників будуть про це говорити, бо в це вкладено великі гроші. Однак для нас подібні висловлювання є неприпустимими", — зазначає Світан.

Фокус раніше писав, що 11 листопада бійці підрозділу "Сталевий кордон" у складі Державної прикордонної служби України підняли державний прапор у населеному пункті Тополі, Харківської області. Він розташований приблизно за 5 км від російсько-українського кордону і вважався "сірою зоною".

Також Фокус зазначав, що, на думку президент Франції Еммануель Макрон, під кінець року може настати вирішальний етап війни Росії проти України .