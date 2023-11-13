"Израсходовали силы и средства": зачем ВСУ переходить от наступления к обороне

Украине предлагают перейти от наступления к обороне, чтобы заставить Россию израсходовать живую силу и технику, а самим — восстановить ресурсы. Эксперты считают, что перейти к обороне необходимо, но на отдельных участках фронта.

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Недавно издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой высокопоставленные представители НАТО, а также эксперты по вопросам международной безопасности рассуждают о ситуации на украинском фронте.

Авторы отмечают, что Россия контролирует около одной пятой территории Украины и стремится продвинуться на северо-востоке и востоке страны. Наши военные оказывают давление на юге, но из-за истощения армии серьезные продвижения грядущей зимой маловероятны. По этой причине, учитывая ограниченные способности Украины перехватить инициативу на поле боя против российских войск, эксперты предлагают Киеву перейти к оборонительной позиции, чтобы заставить Россию расходовать живую силу и технику.

"Украина в некоторой степени применила этот подход в Авдеевке", — пишут журналисты. Такой подход, по мнению экспертов, может привести к "небольшим территориальным потерям для Украины", но зато поможет восстановить ресурсы, чтобы продолжить наступление в будущем.

Воюем не для партнеров

Активные наступательные действия Вооруженных сил Украины начались в июне 2023 года. Военно-политическое руководство страны, а также западные партнеры ожидали значительных успехов на фронте, вспоминая результаты прошлогодней кампании, когда Силы обороны освободили Херсон и продвинулись на Харьковском направлении. Планировалось, что ВСУ будут продвигаться со скоростью около 30 км в день и через четыре месяца зайдут во временно оккупированный Крым, о чем заявил в октябрьской резонансной колонке для The Economist Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Однако сделать этого не удалось, так как украинская армия "застряла в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления".

Нельзя наступать полгода, год — так не бывает ни в одной войне. Сложно постоянно наступать, тем более когда враг сильно закрепился. У нас не хватает техники для серьезного продвижения, у нас меньше людей, чем у РФ, меньше артиллерии, снарядов. Алексей Гетьман, майор запаса, ветеран российско-украинской войны

Наибольшего успеха за пять месяцев контрнаступления ВСУ достигли на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. Также заметные события разворачиваются на левом берегу Днепра, о чем в последнее время все чаще сообщают сми. В остальном эксперты неоднократно называли ситуацию на фронте сложной. А контрнаступление — медленным.

Масла в огонь подливали западные СМИ. В августе Washinghton Post со ссылкой на американскую разведку писали, что Киеву якобы не удастся достичь главной цели — перерезать в этом году сухопутный мост России с оккупированным Крымом. А также отмечали, что отсутствие хороших новостей с фронта "омрачает настроение" украинцев и вызывает "чувство коллективного разочарования".

В Киеве на критику реагировали остро. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл происходящее "плевком в лицо украинского солдата" и рекомендовал всем критикам приехать в Украину, чтобы попытаться самостоятельно освободить один квадратный сантиметр.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что контрнаступление — не легкая прогулка, как об этом думают критики, ведь мы имеем дело с мощным врагом, который выстроил систему оборонительных, защитных сооружений. А руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина воюет не для западных партнеров.

Тем не менее, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс Сил обороны действительно идет медленно, однако украинским защитникам важно продвигаться вперед хоть на небольшие расстояния, не давая передышки президенту страны-агрессора. Октябрьская колонка Валерия Залужного о том, что война перешла в позиционную стадию, стала поводом для западных СМИ активнее писать о необходимости ВСУ перейти от наступления к обороне.

Наша армия истощена наступательными действиями. Уничтожая фортификации врага, наше войско устало. Если мы будем дальше продолжать — это не принесет нам существенного продвижения. Надо накопить силы. Алексей Гетьман, майор запаса, ветеран российско-украинской войны

В официальном Киеве намерены продолжать контрнаступление, несмотря ни на что, даже в зимнее время, когда погодные условия ухудшатся, о чем говорил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Армия истощена

По словам майора запаса, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана наступательные действия, которые Украина ведет на протяжении пяти месяцев, израсходовали силы и средства армии.

"Любые наступательные действия ограничены во времени. Нельзя наступать полгода, год — так не бывает ни в одной войне. Сложно постоянно наступать, тем более когда враг сильно закрепился. У нас не хватает техники для серьезного продвижения, у нас меньше людей, чем у РФ, меньше артиллерии, снарядов. Потому было бы уместно перейти в оборону, чтобы провести ротацию людей, которые истощены за пять месяцев, перегруппироваться, подтянуть резервы. Не факт, что военное руководство примет такое решение, но такие предложения должны быть рассмотрены и приняты к сведению", — говорит Фокусу Гетьман.

Эксперт вспоминает Харьковскую операцию, в ходе которой активные наступательные действия сменились оборонительными, армия закрепилась на позициях.

"Мы в каком-то смысле держим оборону. Не в том смысле, что россияне. Но все равно была остановка наступательных действий. Если партнеры хотят называть это обороной — пусть называют. Наша армия истощена наступательными действиями. Уничтожая фортификации врага, наше войско устало. Если мы будем дальше продолжать — это не принесет нам существенного продвижения. Надо накопить силы", — добавляет эксперт.

Останавливаться нельзя, так как любая остановка приведет к жертвам. Когда россияне зашли в Донбасс — мы потеряли тысячи людей, когда они начали полномасштабное вторжение — десятки и сотни тысяч. Роман Свитан, полковник запаса ВСУ

По мнению Гетьмана, ВСУ могут перейти в оборону на определенных участках фронта, а там, где возможно — например, на Крымском направлении, продолжить наступление. В таком случае фронт будет локализован, что с военной точки зрения было бы правильным решением.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечает, что украинская армия могла бы наступать в районе Работино, на левом берегу Днепра, а также в райне Бахмута. На некоторых участках, по словам эксперта, ВСУ годами держат оборону. Например, в районе Авдеевки. Однако перейти от наступления к обороне по всей линии фронта нельзя.

"Останавливаться нельзя, так как любая остановка приведет к жертвам. Когда россияне зашли в Донбасс — мы потеряли тысячи людей, когда они начали полномасштабное вторжение — десятки и сотни тысяч. Если мы остановимся и дадим им перезарядиться, мы потеряем миллионы человек. Потому я считаю, что остановка наступательных действий — это призыв к убийству миллионов украинцев. Движемся, пока не восстановим нашу территориальную целостность", — говорит Фокусу Свитан.

Наиболее сложной темой в вопросе перехода от наступления к обороне остается перспектива "территориальных потерь", о чем писали WSJ. По словам Свитана, для Украины недопустимы подобные рассуждения, так как они напоминают информационно-психологическую операцию, которую проводит враг в отношении украинского общества.

"Оказывается серьезное психологическое давление. Везде лейтмотивом — "отдайте оккупированную территорию РФ". В ближайшее время десятки отставных офицеров НАТО, чиновников будут об этом говорить, так как в это вложены большие деньги. Однако для нас подобные высказывания недопустимы", — отмечает Свитан.

Фокус ранее писал, что 11 ноября бойцы подразделения "Сталевий кордон" в составе Государственной пограничной службы Украины подняли государственный флаг в населенном пункте Тополи, Харьковской области. Он находится приблизительно в 5 км от российско-украинской границы и считался "серой зоной".

Также Фокус отмечал, что, по мнению президент Франции Эммануэль Макрон, под конец года может наступить решающий этап войны России против Украины.