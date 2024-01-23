После утренних ударов ВС РФ есть повреждения электросетей: останутся ли украинцы без света

Восстановительные работы поврежденных сетей начались сразу после окончания воздушной тревоги. Из-за артобстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Сумской областях.

Из-за утренней ракетной атаки РФ по территории Украины утром, 23 января, есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Восстановительные работы поврежденных сетей начались сразу после окончания воздушной тревоги. Из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Черниговской области. Восстановление питания здесь прогнозируется в ближайшие часы.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. Из-за артобстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — отметили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что диспетчерский центр "Укрэнерго" не прогнозирует возникновение дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня, но общий уровень потребления остается высоким, что характерно для зимнего сезона.

Ракетный удар по Украине 23 января

Утром, 23 января, ВС РФ РФ атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в Киеве и Павлограде. По данным Воздушных сил, в течение часа ракеты находились в воздушном пространстве украинских областей, меняя курс. В столице сообщили о работе ПВО.

Воздушные силы Польши подняли авиацию в небо из-за ракетной атаки оккупантов по территории Украины. Отмечается, что авиация Польши и ее союзников была задействована и приняла участие в соответствующих военных мероприятиях.

Россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего в столице зафиксированы разрушения, пострадали люди.

Силы ПВО смогли сбить 21 российскую ракету во время атаки ВС РФ территории Украины 23 января. Оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар и использовали крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.