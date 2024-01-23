Новый запрет для украинской продукции в ЕС: что ждет фермеров и аграриев

Еврокомиссия должна представить предложения по изменению торгового законодательства ЕС, которые позволят вводить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в соседние с Украиной страны. Фокус узнал, что ждет украинских фермеров и действительно ли украинской агропродукции грозит блокировка в Евросоюзе.

По словам исполнительного вице-президента Европейской Комиссии по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, предложение Еврокомиссии, вероятно, будет включать "специфические для каждой страны защитные меры", которые позволят Брюсселю блокировать импорт, если рынок определенной страны будет переполнен. Более того, Польша уже добилась определенных уступок в отношении украинской агропродукции.

Ограничениям импорта из Украины быть? О чем говорят в Еврокомиссии

В комментарии Financial Times Домбровскис отметил, что сейчас распределение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции происходит неравномерно.

"Его испытывают прежде всего ближайшие соседние страны, тогда как для рынка ЕС в целом он не создает значительных препятствий", — добавил еврокомиссар.

Домбровскис уточнил, что предложение будет охватывать год — до июня 2025-го. Оно должно быть одобрено Европейским парламентом и большинством стран-членов ЕС.

Кроме того, представители ЕС рассказали, что также рассматривается возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца из Украины, однако никакого решения по этому поводу еще нет.

Позже от Валдиса Домбровскиса стало известно, что Польша таки добилась уступок ЕС по ограничению экспорта продовольствия из Украины.

Тому же изданию Financial Times Валдис Домбровскис сообщил, что предложение по ограничению украинского импорта объявят до конца текущей недели и, вероятно, оно будет предусматривать "специфические для каждой страны меры предосторожности", которые позволят Брюсселю блокировать импорт в случае перенасыщения украинским продовольствием рынка определенной страны.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам. Один из способов сделать это — введение защитных мер для конкретных стран", — сказал еврокомиссар. Он также заявил, что начнет переговоры о взаимной либерализации торговли и призвал Киев снизить некоторые собственные торговые барьеры, чтобы стимулировать экспорт в ЕС на фоне переговоров о вступлении в сообщество.

Еврокомиссар отметил, что предложение о беспошлинной торговле должно быть одобрено Европейским парламентом и большинством стран-членов ЕС.

Ситуация на границе с Польшей в начале 2024 года Фото: Министерство инфраструктуры Украины/Facebook

Только транзит. Что грозит украинским экспортерам агропродукции

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил Фокусу действия Еврокомиссии по ограничениям украинского экспорта продовольствия.

"Во-первых, речь идет о предложении, которое еще не является окончательно решенным вопросом. Во-вторых, ограничения вводятся не по отношению к рынку Евросоюза в целом. Сегодня из-за логистических особенностей очень неравномерное перераспределение украинской аграрной продукции по рынкам конкретных стран ЕС. Больше всего ее скапливается на входе в ЕС и как следствие, она достаточно активно вытесняет производителей с этого рынка. Поэтому еврокомиссар по внешней торговле предложил механизм введения ограничений для конкретных стран. То есть те страны будут иметь право вводить ограничения при том, что общий транзит украинской аграрной продукции будет оставаться без каких-либо изменений. Например, если Франция готова принять куриное мясо, а например, его не готова принять Польша, то Польша просто будет пропускать через свою территорию транзитом украинское куриное мясо и все. Это одно из предложений. Под любое предложение будет разработан механизм контроля", — пояснил Пендзин.

Какой точно будет будущий запрет на импорт продукции из Украины, пока неизвестно Фото: Freepik

Он также добавил, что такая ситуация наблюдается и сегодня. Сейчас украинская аграрная продукция транзитом проходит через Польшу при том, что для поляков, словаков, венгров, румын, болгар существует ограничение на поставки украинской аграрной продукции, которые были введены в 2023-м.

"Они хотят продолжить этот механизм, где каждая конкретная страна будет иметь возможность защищать свой внутренний рынок от украинской аграрной продукции. Никто не говорит о физическом уничтожении объемов поставок. Речь идет о том, что они неравномерно распределяются по странам Европы и не опасны для самого рынка ЕС, а являются проблемными для рынка отдельно взятой страны. Такая страна, как к примеру, Польша, и будет иметь теоретическую возможность защититься", — добавил эксперт.

Определенные ограничения могут ввести и на импорт в ЕС яиц из Украиныариив Фото: Pexels

Между тем председатель фермерского хозяйства "Моя земля 2015", глава Конгресса фермеров Полтавщины Григорий Шамрицкий отмечает, что у украинских фермеров и аграриев уже есть определенные объемы продукции, сроки и условия поставки в те или иные страны Европы.

"Согласно изменениям, продукция, которая будет поставляться на эти рынки, уменьшится. Поэтому, придется куда-то сбывать ее. Скорее всего, это повлияет негативно на цены, а также на каждого агрария и производителя. Поэтому, по моему мнению, в это непростое для Украины время не только не нужно ограничивать нас, а эти страны-соседи могли бы нам помочь поставлять большие объемы нашей продукции, а не ограничивать предыдущие. Только мы повезли маленький объем своих товаров грузовым транспортом, и уже границы заблокировали. А что же будет дальше, когда мы мощно, открыто выйдем на все международные рынки со своей переработанной продукцией?" — размышляет фермер.

Украина предложила Польше систему контроля экспорта агропродукции в Польшу Фото: kmu.gov.ua

Тем временем, Украина предложила Польше систему контроля экспорта агропродукции, который уже работает с Румынией и Болгарией.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с премьером Польши Дональдом Туском. По словам украинского премьера, обсудили и беспрепятственное движение товаров через границу.

"Считаем, что на сегодня вопрос решен. Граница разблокирована, а совместная работа дает результат", — сказал Шмыгаль.

Премьер также добавил, что со своей стороны украинская сторона пообещала приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать польских фермеров и перевозчиков. Более того, Украина ожидает, что Польша сделает шаги для снятия ограничения для украинских фермеров и производителей.

"Украина предложила механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Европейской комиссии. Этот механизм уже эффективно работает с Румынией и Болгарией, и мы предлагаем его использовать в наших взаимовыгодных отношениях", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также призвал Еврокомиссию продолжить меры по либерализации торговли для Украины, а также либерализации перевозок.

Напомним, аграрный эксперт Михаил Апостол ранее объяснял, почему страны-соседи заблокировали экспорт украинского зерна. По его словам, через фиктивные структуры дельцы массово скупали за нал зерно и другую с/х продукцию у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. Тогда продукцию передавали от одной "фирмы-прокладки" к другой, чтобы запутать торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей.