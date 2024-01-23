"Торговлю с Россией нужно сокращать": Латвия призвала ЕС заменить товары из РФ на украинские

Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе напомнил, что в 2014 году Москва наложила эмбарго на некоторые пищевые продукты из ЕС, тогда как европейские страны не вводили подобных санкций.

Латвия предлагает ввести санкции против российской агропродукции и заменить ее украинской на европейском рынке. Армандс Краузе, министр сельского хозяйства Латвии, предложил соответствующую инициативу накануне встречи министров сельского хозяйства стран-членов Европейского Союза в Брюсселе.

Он отметил, что было предложено обсудить санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции. Политик отметил способность ЕС обеспечить сообщество продуктами.

"Мы самодостаточны, а это дает доход для российской военной машины", — сказал он.

Армандс Краузе обратил внимание на необходимость соблюдения стандартов изготовления продукции, которых в России не придерживаются. Министр предложил заменить российские товары продуктами из Украины. Он отметил, определенную группу товаров, в частности подсолнечное масло, именно могут поставлять украинские производители.

"Фактически все пищевые продукты, которые мы импортируем из России, мы можем покупать из Украины", — сказал Краузе.

Министр добавил, что это позволит помочь правительству Украины финансировать оборону против российской агрессии. Он напомнил, что в 2014 году Россия наложила со своей стороны эмбарго на некоторые продукты питания из Европейского Союза, тогда как европейские страны не вводили подобных санкций.

Напомним, министр сельского хозяйства Польши заявил, что эмбарго на украинскую агропродукцию будет действовать бессрочно. Он предостерег, что всегда реализует то, что обещает. По его словам, переговоры с митингующими важны для наработки лучших решений.