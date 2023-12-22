По данным журналистов, КНР продолжает выполнять свою роль заменяемого поставщика товаров в Россию, невзирая на риски, связанные с укреплением экономических связей с различными европейскими странами.

Related video

Объем торговли между Россией и Китаем превысил отметку в $200 миллиардов за первые 11 месяцев текущего года. Такого уровня страны не ожидали достичь к 2024 году. Об этом пишет издание The New York Times.

"Сохранение и развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами на основе фундаментальных интересов двух народов", – сказал лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 20 декабря.

В источнике сообщают, что Китай продолжает исполнять свою роль основного поставщика товаров, несмотря на риски, связанные с укреплением экономических связей с различными европейскими странами. Официальные представители КНр настаивают на том, что стране не следует выбирать между Европой и Россией, и что Китай должен иметь возможность свободно развивать отношения с обеими сторонами.

Самую значительную прибыль от увеличения объемов торговли с Россией получили китайские производители автомобилей. Дилерский центр, расположенный на границе Китая и России и специализирующийся на продаже грузовых автомобилей, сумел удвоить объем продаж за прошедший год, в значительной степени благодаря российским клиентам. Это позволило Китаю обойти Японию и стать крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

Напомним, 20 декабря в Белом Доме заявили, что Россия, Китай и Северная Корея укрепляют сотрудничество. По словам представителя администрации США Джона Кирби, мир должен быть устроен по общим правилам, но есть страны, которые хотят их нарушить.