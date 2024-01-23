Зеленский озвучил новое решение СБНО по давлению на бизнес: детали (видео)

Владимир Зеленский анонсировал введение моратория на блокирование работы компаний во время процессуальных действий и проведения аудита системы мониторинга рисков налоговых накладных.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял важные решения, которые помогут украинскому бизнесу решить ряд проблем. Об этом в своем видеообращении 23 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в Украине сформируют Совет по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса. Кто именно войдет в новый Совет президент не сказал, впрочем отметил, что речь идет об известных руководителях компаний, работающих в различных отраслях.

Также Зеленский анонсировал изменения в закон Бюро экономической безопасности (БЭБ), что позволит ограничить давление на легальный бизнес. По словам президента, также было принято решение, которое будет касаться блокирования работы предприятий.

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В частности, речь идет о введении моратория на проведение процессуальных действий на срок три месяца, во время которых работа предприятия может быть невозможна.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о проведении аудита системы мониторинга рисков налоговых накладных, что решит для украинских предпринимателей проблему с их блокировкой.

Также в обращении президент отметил, что бизнес должен выполнять свою часть договоренностей, а именно платить налоги, уважать работников и не работать с Россией.

Напомним, в прошлом году бизнес массово жаловался на блокировку налоговых накладных. В частности, это одна из проблем, с которой больше всего бизнес обращался в Совет бизнес-омбудсмена в начале прошлого года. В июле прошлого года в Украине заработал новый порядок остановки регистрации налоговых накладных, а также новая процедура обжалования таких решений.

Также в прошлом году в Верховной Раде анонсировали "перезагрузку" Бюро экономической безопасности. Новую реформу планировали внедрить до конца 2023 года. В частности, речь шла об изменениях в законодательство о работе структуры и проведении аттестации всех работников.