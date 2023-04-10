Реформа Бюро экономической безопасности: в Верховной Раде назвали сроки

По словам Даниила Гетманцева, деятельностью Бюро экономической безопасности недовольны не только в Украине, но и за рубежом.

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Украинские власти планируют до конца 2023 года полностью перезагрузить Бюро экономической безопасности. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, для переформатирования работы Бюро будет изменено законодательство, а также проведена аттестация работников.

"Думаю, что к концу года мы должны уже навести там порядок полностью. Изменения в законодательство, и вместе с ними аттестацию провести и назначить нового руководителя при участии международников", — рассказал он.

Даниил Гетманцев также отметил, что в настоящее время Бюро экономической безопасности работает неэффективно. Деятельностью органа недовольны и международные партнеры Украины. Поэтому в недавнем меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) появился пункт о перезагрузке БЭБ.

"БЭБ – это важнейший орган в сфере контроля за использованием финансов, которые они предоставляют нам сейчас и будут предоставлять на восстановление. Это орган номер один. И оставить это направление в том состоянии, в котором он сейчас, невозможно. Налоговые милиционеры не должны составлять 80% от персонального состава", – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Как может измениться Бюро экономической безопасности

Еще в начале марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9080, в названии которого прямо сказано о перезагрузке БЭБ. Планируется, в частности, изменить всю конкурсную процедуру, которая станет похожей на ту, по которой избирается руководитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). После изменений комиссия будет состоять из девяти членов:

двух членов от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО);

двоих – от Кабмина Украины;

пятерых — от международных организаций, участвовавших в проведении реформ в Украине в экономической и антикоррупционной сфере.

А Основанием для увольнения директора БЭБ будет отрицательное заключение внешней независимой оценки (аудита) о деятельности бюро.

Напомним, в начале марта 2023 года Даниил Гетманцев рассказывал Фокусу, какие у власти есть претензии относительно работы Бюро экономической безопасности. Кроме того, в октябре 2021 года Фокус подробно разбирался в том, как Бюро экономической безопасности может повлиять на работу украинского бизнеса.