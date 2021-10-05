Бюро пожаловало. Чего ждать бизнесу от Бюро экономической безопасности

Запланированный в сентябре запуск Бюро экономической безопасности отложили на ноябрь. Что стоит за созданием этой структуры и чего ждать бизнесу от череды новых бессмысленных госорганов?

"Маски-шоу" — так образно окрестили украинские СМИ набеги скрывающих свои лица силовиков на офисы компаний. Такие непрошеные гости с автоматами наперевес приходят из разных структур.

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"В Украине Налоговая милиция, Служба безопасности и Национальная полиция ведут досудебные расследования в сфере экономики одних и тех же событий, но по разным статьям правонарушений. Эти органы объединены общим интересом и порою вместе проводят следственные действия, создавая двойное давление на бизнес. Когда каждым случаем будет заниматься один орган, а не "сборная гвардия", давление на предпринимателей в некоторой мере уменьшится", — описывает суть проблемы Игорь Млечко, партнер ЮК A.S.A.GROUP.

Для ее решения после Революции достоинства остро встал вопрос о внедрении вместо Налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в структурах МВД и СБУ единого правоохранительного органа, специализирующегося на экономической безопасности. Однако давно назревшая реформа тормозилась, а силовики продолжали кошмарить предпринимателей. Часто за такими спектаклями стояли интересы мощного бизнес-игрока.

"БЭБ создавали под лозунгом освобождения экономики Украины от неправомерного давления, коррупции и злоупотреблений" Оксана Продан, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця"

Большие перемены. Зачем Украине Бюро экономической безопасности

Теперь же в Украине создали Бюро экономической безопасности (БЭБ). По результатам конкурса первым его директором Кабмин назначил Вадима Мельника, до этого возглавлявшего Государственную фискальную службу (ГФС) и проработавшего на разных должностях в Налоговой милиции более 15 лет.

Под руководством Мельника БЭБ должно было заработать 25 сентября 2021 года, но запуск отложили на ноябрь. После начала работы БЭБ свое существование прекратит ГФС. А вот ранее выведенные из нее Государственная налоговая служба (ГНС) и Государственная таможенная служба (ГТС) продолжат работу. В свою очередь БЭБ станет единым правоохранительным органом по борьбе с экономической преступностью.

Задачи БЭБ могут быть эффективно выполнены только в случае политической неангажи­рованности. Важно, чтобы сотрудники бюро работали добросовестно и беспри­страстно.

"В Украине наконец ликвидируют налоговую милицию и сделают невозможным проведение расследований в сфере экономики подразделениями СБУ. Это устранит противоречия, связанные с дублированием функций по расследованию экономических преступлений", — говорит Александр Озеров, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine.

БЭБ и бизнес: благие намерения и тревожное ожидание.

С началом работы БЭБ бизнес надеется на завершение эпохи маскарада и игр без правил. С другой стороны, многие опасаются, что новый орган унаследует от предшественников репрессивные механизмы. По наблюдениям Игоря Млечко, бизнес скорее находится в режиме тревожного ожидания, чем в предвкушении разгрузки от необоснованного давления правоохранителей.

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Формально, опираясь на закон о БЭБ, его запуск — исключительно благое начинание. По словам Оксаны Продан, главы Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця", БЭБ создавали под лозунгом освобождения экономики Украины от неправомерного давления, коррупции и зло­употреблений. Как отмечает Александр Телешецкий, адвокат, партнер АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры", власть декларирует, что основной функцией БЭБ станет аналитическая, а не силовая работа. То есть бюро будет собирать, обрабатывать, анализировать и координировать информацию, связанную с финансовыми потоками в государстве, и принимать меры по детенизации экономики, борьбе с отмыванием денег и нечестной оптимизацией налогов.

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По словам Александра Озерова, законодатели с помощью БЭБ предлагают бороться со злоупотреблениями в сфере экономики не столько путем уголовных преследований, сколько за счет оценки рисков и угроз экономической безопасности государства и поиска способов их минимизации.

Но Игорь Млечко прогнозирует, что в деятельности БЭБ будет доминировать именно правоохранительная функция, тогда как аналитическая и информационная работа станут вспомогательными. То есть декларируемого смещения акцентов может и не произойти.

Аналитика, контроль и наказание. В чем разница между БЭБ и налоговой милицией

Для достижения поставленных перед бюро целей у него есть широчайший арсенал возможностей.

"БЭБ по сравнению с Налоговой милицией будет обладать доступом к большему объему аналитических данных и более широким кругом полномочий в получении информации. Если Налоговая милиция проводила расследование по семи основным статьям Уголовного кодекса и семи дополнительным, то БЭБ будет расследовать нарушения 21-й основной статьи УК и восьми дополнительных", — говорит Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг".

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Собеседница Фокуса подчеркивает, что детективы БЭБ будут анализировать риски совершения правонарушений в экономической сфере на основе информации из многих источников. В их числе — Госфинмониторинг, аккумулирующий сведения о банковских операциях и счетах компаний и СПД. "Если выполнять эту работу профессионально, можно раскрыть много громких экономических преступлений. Давление увеличиться не должно, но наблюдать за украинцами будут на качественно более высоком уровне", — предполагает Томашевская.

В свою очередь Оксана Продан в связи с заложенными в профильном законе сверхширокими полномочиями БЭБ опасается повышения давления на бизнес. По ее словам, бизнес об этом предупреждал еще во время рассмотрения законопроекта, но депутаты учли не все замечания. "Мы обращали внимание на недостатки самой концепции законопроекта. Во-первых, не определено четко, какие именно категории экономических преступлений должно расследовать бюро, применяются довольно широкие формулировки, которые можно по-разному трактовать. Во-вторых, численность сотрудников БЭБ необоснованно высока [до 4 тыс. человек]", — продолжает Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

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Эффективность БЭБ во многом зависит от принципиальности и профессионализма руководителей ведомства. "Учитывая большие полномочия и возможности органа, важно, чтобы БЭБ абстрагировалось от политики, чего часто не хватает правоохранителям, и сосредоточилось на добросовестном и беспристрастном выполнении задач, поставленных законом", — считает Телешецкий.

Впрочем, именно человеческий фактор может свести на нет все обозначенные в законе благие начинания. "Новый орган в основном сформируют из числа действующих представителей силовых структур. Поэтому ни новый закон, ни новое название, ни новые декларативные принципы и задачи не смогут изменить человеческую составляющую — привычки, наработанный опыт и подходы, которые заложены у представителей правоохранительной системы", — предупреждает Игорь Млечко.

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То есть существует большой риск, что от смены вывески ведомства его суть не изменится. Анна Деревянко резюмирует, что назначение руководителем бюро человека из аппарата ГФС лишь подтверждает эти подозрения.

Плодятся комиссии. Почему бизнес плохо информирован о тех, кто должен ему помогать?

БЭБ — далеко не единственная влияющая на экономику госструктура, которая начинает свою деятельность или реорганизуется в этом году. В частности, в мае правительство создало Офис по развитию предпринимательства и экспорта на базе Офиса по продвижению экспорта Украины, который Минэкономразвития учредило в 2015 году для содействия выведению украинской продукции на внешние рынки.

Вместо оптимизации и отлаженной работы уже существующих подразделе­ний, Кабмин размножает новые, в эффектив­ности которых есть сомнения.

В целом деятельность этой структуры экономисты оценивают положительно. По мнению Александры Томашевской, Минэкономразвития давно и достаточно эффективно работает в направлении поддержки экспортеров, но процесс тормозит инертность бизнеса.

"Думаю, многие украинские предприниматели понятия не имеют о существовании такой поддержки, тогда как участие в мероприятиях с международными партнерами расширяет возможности заявить о себе на международной арене", — говорит собеседница Фокуса.

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Оксана Продан обращает внимание на то, что кроме Офиса по развитию предпринимательства и экспорта в Украине работают и другие госучреждения со схожими названиями: Государственная регуляторная служба, Офис развития малого и среднего предпринимательства, Украинский Фонд поддержки предпринимательства, Совет предпринимателей при Кабмине, Украинский фонд стартапов, Фонд развития предпринимательства, Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение и еще 17 бюджетных программ.

"Бизнес далеко не обо всех из них знает и зачастую устает искать среди этих структур ответственного или уполномоченного и идет к адвокатам", — заключает Продан.

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По всей видимости, с точки зрения власти, госструктур, оказывающих влияние на бизнес, все еще недостаточно. Ведь в 2021 году по решению Кабмина создали Межведомственную рабочую группу по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности и Межведомственную рабочую группу по детенизации экономики и развитию добросовестной конкуренции. Последнюю возглавил Алексей Любченко, первый вице-премьер-министр — министр экономики, экс-глава ГНС. Кроме того, по распоряжению президента Владимира Зеленского запустилась Рабочая группа по вопросам инновационного развития экономики.

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Подобные действия опрошенные Фокусом эксперты оценивают скептически. По мнению Александры Томашевской, это свидетельство бюрократизации государства.

"Большое количество государственных и совещательных структур, создающихся и работающих независимо друг от друга, а порою — и от здравого смысла, можно объединить под названием "бессистемная система", — продолжает Оксана Продан. По словам собеседницы Фокуса, такая "бессистемная система" тратит деньги налогоплательщиков на свое содержание (аренду помещений, зарплаты), неэффективно использует донорскую помощь, запутывает бизнес, отвлекает активистов, забирая их ресурсы, и ничего не дает взамен. Итогом такой деятельности ради деятельности становится не решение проблем бизнеса, а тотальное разочарование этой активной части общества.