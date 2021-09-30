В ЕС нет стран, где коррупция сравнима с украинской, – аудитор Евросоюза

Коррупция стала специфической составной частью Украины.

Аудитор Европейской счетной палаты (ЕСП) Юхан Партс уверен, что в ЕС нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Партс знает об этом, так как отвечал за подготовку доклада ЕСП, посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне.

Он подчеркнул, что "успешная борьба с коррупцией, установление устойчивого верховенства права абсолютно необходимы для достижения хороших результатов в любой другой области политики".

Аудитор считает, что в Украине "великая коррупция" привела к ситуации "захвата государства", что является эндемиком, то есть специфической составной частью нашей страны.

"Захват государства" означает, что группа людей используют свое положение и различные инструменты (СМИ, политику, управление, государственные предприятия) в своих личных интересах.

Журналист напомнил Партсу слова президента Владимира Зеленского о том, что легко обвинять Украину в коррупции, так как ни одна страна не является полностью от нее свободной. В ответ тот предложил посмотреть источники, которые есть в свободном доступе: отчеты Transparency International, Индекс мирового управления, данные МВФ.

"Можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС", – заявил аудитор.

"Но ваш президент прав – так или иначе коррупция есть везде, но в украинском случае ситуация особая", – резюмировал Партс.

Ранее Фокус писал о том, что Украине мешают не олигархи, а коррупция в госаппарате.

Также мы приводили мнение эксперта, который считает: есть пять признаков, по которым Владимир Зеленский подпадает под статус олигарха.