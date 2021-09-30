В ЄС немає країн, де корупція порівнянна з українською, — аудитор Євросоюзу

Корупція стала специфічним складником України.

Аудитор Європейської рахункової палати (ЄРП) Юган Партс упевнений, що в ЄС немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Партс знає про це, тому що відповідав за підготовку доповіді ЄРП, присвяченій підтримці Європейським союзом реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні.

Він підкреслив, що "успішна боротьба з корупцією, встановлення стійкого верховенства права абсолютно необхідні для досягнення хороших результатів у будь-якій іншій галузі політики".

Аудитор вважає, що в Україні "велика корупція" призвела до ситуації "захоплення держави", що є ендеміком, тобто специфічним складником нашої країни.

"Захоплення держави" означає, що група людей використовує своє становище та різні інструменти (ЗМІ, політику, управління, державні підприємства) у своїх особистих інтересах.

Журналіст нагадав Партсу слова президента Володимира Зеленського про те, що легко звинувачувати Україну в корупції, оскільки жодна країна не є повністю від неї вільною. У відповідь той запропонував подивитися джерела, які є у вільному доступі: звіти Transparency International, Індекс світового управління, дані МВФ.

"Можете повідомити своєму президенту, що є стільки об'єктивних індикаторів, що, подивившись на них, можна сказати, що ситуацію в Україні не порівняти ні з однією з країн-членів ЄС", — заявив аудитор.

"Але ваш президент правий — так чи інакше корупція є скрізь, але в українському випадку ситуація особлива", — резюмував Партс.

Раніше Фокус писав про те, що Україні заважають не олігархи, а корупція в держапараті.

Також ми наводили думку експерта, який вважає: є п'ять ознак, за якими Володимир Зеленський підпадає під статус олігарха.