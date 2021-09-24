В ЕС оценили возможность введения санкций против олигархов из Украины

Европейские чиновники утверждают, что борьба с коррупцией должна быть в первую очередь в интересах Украины. При этом Зеленскому нужно отдать должное за "попытку" противодействовать олигархам.

Евросоюз на данный момент не рассматривает возможности введения санкций против украинских олигархов, несмотря на соответствующую рекомендацию Европейской аудиторской палаты. Об этом в пятницу, 24 сентября, в ходе брифинга в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Петер Стано.

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Европейский чиновник отметил, что борьба с коррупцией должна быть в первую очередь в интересах Украины. В то же время Стано признал, что и украинское правительство, и президент Владимир Зеленский это знают.

"Необязательно говорить о санкциях, у нас есть очень сильный инструмент — Соглашение об ассоциации. В рамках этого соглашения мы обсуждаем все проблемы и вызовы и мы поддерживаем борьбу с коррупцией и с феноменом роста влияния олигархов. Санкции только один из инструментов, который может быть использован в этой ситуации", — сказал представитель ЕК.

Европейская аудиторская палата, в частности, рекомендовала разработать механизм, который не позволит отдельным коррупционерам из Украины въезжать в страны Евросоюза и пользоваться на их территории своими активами. В свою очередь Стано заявил, что для решения о санкциях уже есть определенные механизмы обсуждения между странами ЕС, а их введение возможно только в случае согласия всех стран-членов.

Пресс-секретарь ЕК Ана Пизонерро также отметила, что Комиссия "отдает должное попытке" Зеленского противодействовать олигархам, имея в виду принятый Верховной Радой законопроект о "деолигархизации".

"Мы считаем это шагом вперед, однако нужно будет посмотреть, как (законопроект) будет имплементирован. Также мы хотели бы увидеть укрепление уже существующих институтов", — сказала она.

Также она повторила тезис Стано о том, что в ЕК пока "не могут строить гипотезы касательно введения санкций против определенных лиц в будущем".

Напомним, ранее украинский парламент принял во втором чтении законопроект о "деолигархизации", который предусматривает запуск реестра олигархов Украины и введение ограничений их деятельности в политической сфере.

Тем не менее, Верховной Раде придется снова проголосовать за эту инициативу. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, нардепы учли правки, которые противоречат одна другой.