У ЄС оцінили можливість введення санкцій проти олігархів з України

Європейські чиновники стверджують, що боротьба з корупцією повинна бути в першу чергу в інтересах України. При цьому Зеленському потрібно віддати належне за "спробу" протидіяти олігархам.

Євросоюз наразі не розглядає можливості введення санкцій проти українських олігархів, незважаючи на відповідну рекомендацію Європейської аудиторської палати. Про це в п'ятницю, 24 вересня, під час брифінгу в Брюсселі заявив представник Європейської комісії (ЄК) Петер Стано.

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Європейський чиновник зазначив, що боротьба з корупцією повинна бути в першу чергу в інтересах України. У той же час Стано визнав, що і український уряд, і президент Володимир Зеленський це знають.

"Необов'язково говорити про санкції, у нас є дуже сильний інструмент — Угода про асоціацію. У межах цієї угоди ми обговорюємо всі проблеми і виклики і ми підтримуємо боротьбу з корупцією і з феноменом зростання впливу олігархів. Санкції тільки один з інструментів, який може бути використаний у цій ситуації", — сказав представник ЄК.

Європейська аудиторська палата, зокрема, рекомендувала розробити механізм, який не дозволить окремим корупціонерам з України в'їжджати в країни Євросоюзу і користуватися на їхній території своїми активами. У свою чергу Стано заявив, що для рішення про санкції вже є певні механізми обговорення між країнами ЄС, а їхнє введення можливе тільки в разі згоди всіх країн-членів.

Прессекретар ЄК Ана Пізонерро також зазначила, що Комісія "віддає належне спробі" Зеленського протидіяти олігархам, маючи на увазі ухвалений Верховною Радою законопроєкт про "деолігархізацію".

"Ми вважаємо це кроком вперед, проте потрібно буде подивитися, як (законопроєкт) буде імплементований. Також ми хотіли б побачити зміцнення вже робочих інститутів", — сказала вона.

Також вона повторила тезу Стано про те, що в ЄК поки "не можуть будувати гіпотези щодо введення санкцій проти певних осіб у майбутньому".

Нагадаємо, раніше український парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про "деолігархізацію", який передбачає запуск реєстру олігархів України і введення обмежень їхньої діяльності в політичній сфері.

Проте, Верховній Раді доведеться знову проголосувати за цю ініціативу. За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Залізняка, нардепи врахували правки, які суперечать одна одній.