Реформа Бюро економічної безпеки: у Верховній Раді назвали строки

За словами Данила Гетманцева, діяльністю Бюро економічної безпеки незадоволені не лише в Україні, а й за кордоном.

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Українська влада планує до кінця 2023 року повністю перезавантажити Бюро економічної безпеки. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, задля переформатування роботи Бюро буде змінено законодавство, а також проведена атестація працівників.

"Думаю, що до кінця року ми повинні вже навести там лад повністю. Зміни до законодавства, і разом з ними атестацію провести й призначити нового керівника за участі міжнародників", – розповів він.

Данило Гетманцев також зазначив, що наразі Бюро економічної безпеки працює неефективно. Діяльністю органу незадоволені також і міжнародні партнери України. Тому у нещодавньому меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з'явився пункт про перезавантаження БЕБ.

"БЕБ – це найважливіший орган у сфері контролю за використанням фінансів, які вони надають нам зараз і будуть надавати на відновлення. Це орган номер один. І залишити цей напрям в тому стані, в якому він є зараз, неможливо. Податкові міліціонери не повинні складати 80% від персонального складу", – підкреслив Данило Гетманцев.

Як може змінитися Бюро економічної безпеки

Ще на початку березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9080, у назві якого прямо сказано про перезавантаження БЕБ. Планується, зокрема, змінити усю конкурсну процедуру, яка стане подібною до тієї, за якою обирається керівник Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Після змін комісія складатиметься з дев'яти членів:

двох членів від Ради національної безпеки та оборони (РНБО);

двох — від Кабміну України;

п'ятьох — від міжнародних організацій, які брали участь у проведенні реформ в Україні в економічній та антикорупційній сфері.

А Підставою для звільнення директора БЕБ буде негативний висновок зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) щодо діяльності бюро.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року Данило Гетманцев розповідав Фокусу, які у влади є претензії щодо роботи Бюро економічної безпеки. Крім того, у жовтні 2021 року Фокус докладно розбирався у тому, як Бюро економічної безпеки може вплинути на роботу українського бізнесу.