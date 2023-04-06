Операція "Перезавантаження": як може змінитися Бюро економічної безпеки після реформи

Депутати, які у 2021 році створили БЕБ для перезавантаження системи розслідування економічних злочинів, тепер планують повністю переформатувати роботу вже самого Бюро, яке пропрацювало лише півтора роки.

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Підписавши меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), українська влада, крім усього іншого, зобов'язалася змінити чинний закон, який регулює діяльність Бюро економічної безпеки (БЕБ). Хоча ще в лютому 2023 року депутати просили Кабмін провести кадрові зміни до бюро, проте саме домовленості з МВФ можуть стати поштовхом до реальних рішень. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Море проблем: що не так з Бюро економічною безпекою

Відомство було створено у травні 2021 року, щоб знизити тиск правоохоронців на бізнес і скоротити кількість обшуків. Планувалося, що Бюро стане єдиним державним органом із розслідування економічних злочинів із застосуванням насамперед аналітичного підходу, а не силових методів.

У серпні 2021 року БЕБ очолив Вадим Мельник, який, як пише видання, раніше був головним у податковій міліції. Він переміг у відкритому конкурсі, обійшовши 48 інших кандидатів.

Що не так із БЕБ? Головна проблема — низька ефективність. Так, за весь 2022 відомство відправило до суду лише 15 справ, а бюджет отримав приблизно 33 мільйони гривень. Інші зауваження — відсутність боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів та неефективна кадрова політика. Наприклад, у бюро досі немає повноцінного штату, при цьому більшість співробітників перейшли до держоргану з колишньої податкової міліції.

Яким буде перезавантаження

Ще на початку березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9080, у назві якого прямо сказано про перезавантаження БЕБ. Декілька співрозмовників видання впевнені, що саме цей документ стане основним для майбутнього перезавантаження органу.

Так, буде змінено саму конкурсну процедуру, яка стане подібною до тієї, за якою обирається керівник Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Комісія, яку наділять функціями відбору нового керівництва БЕБ, має складатися із дев'яти членів:

двох членів від Ради національної безпеки та оборони (РНБО);

двох — від Кабміну України;

п'ятьох — від міжнародних організацій, які брали участь у проведенні реформ в Україні в економічній та антикорупційній сфері.

Нині ж конкурсна комісія складається із шести членів — по два представники від РНБО, ВР та Кабміну.

"Це найбільш ефективний і прозорий механізм конкурсного відбору, який є зараз", — розповів журналістам депутат Ярослав Железняк.

Додаткова умова для членів комісії — досвід роботи не менше п'яти років у сферах права або запобігання та протидії корупції. Ще, згідно з новим законом, усі співробітники бюро щорічно проходитимуть атестацію з тестуванням зі знання та застосування на практиці законодавства, проходження поліграфу та співбесіди щодо професійної компетенції.

Підставою для звільнення директора БЕБ буде негативний висновок зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) щодо діяльності бюро.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Фокус докладно розбирався у тому, як Бюро економічної безпеки може вплинути на роботу українського бізнесу.