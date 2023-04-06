Операция "Перезагрузка": как может измениться Бюро экономической безопасноти после реформы

Депутаты, которые в 2021 году создали БЭБ для перезагрузки системы расследования экономических преступлений, теперь планируют полностью переформатировать работу уже самого Бюро, проработавшего всего полтора года.

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Подписав меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) украинская власть, кроме всего прочего, обязалась изменить действующий закон, который регулирует деятельность Бюро экономической безопасности (БЭБ). Хотя еще в феврале 2023 года депутаты просили Кабмин провести кадровые изменения в бюро, однако именно договоренности с МВФ могут стать толчком к реальным решениям. Об этом говорится в материале Forbes.

Море проблем: что не так с Бюро экономической безопасностью

Ведомство было создано в мае 2021 года, чтобы снизить давление правоохранителей на бизнес и сократить количество обысков. Планировалось, что Бюро станет единственным государственным органом по расследованию экономических преступлений с применением в первую очередь аналитического подхода, а не силовых методов.

В августе 2021 года БЭБ возглавил Вадим Мельник, который, как пишет изданние, до этого был главным в налоговой милиции. Он победил в открытом конкурсе, обойдя 48 других кандидатов.

Что не так с БЭБ? Главная проблема – низкая эффективность. Так, за весь 2022 год ведомство направило в суд только 15 дел, а бюджет получил около 33 миллионов гривен. Другие замечания – отсутствие борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров и неэффективная кадровая политика. Например, в бюро до сих нет полноценного штата, при этом большинство сотрудников перешли в госорган из бывшей налоговой милиции.

Какой будет перезагрузка

Еще в начале марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9080, в названии которого прямо сказано о перезагрузке БЭБ. Несколько собеседников издания уверены, что именно этот документ станет основной для будущей перезагрузки органа.

Так, будет изменена сама конкурсная процедура, которая станет подобно той, по которой избирается руководитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Комиссия, которую наделят функциями отбора нового руководства БЭБ, должна состоять из девяти членов:

двух членов от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО);

двух – от Кабмина Украины;

пяти – от международных организаций, принимавших участие в проведении реформ в Украине в экономической и антикоррупционной сфере.

Сейчас же конкурсная комиссия состоит из шести членов – по два представителя от СНБО, ВР и Кабмина.

"Это наиболее эффективный и прозрачный механизм конкурсного отбора, который есть сейчас", – рассказал журналистам депутат Ярослав Железняк.

Дополнительное условие для членов комиссии – опыт работы не менее пяти лет в сферах права или предотвращения и противодействия коррупции. Еще, согласно новому закону, все сотрудники бюро ежегодно будут проходить аттестацию с тестированием по знанию и применению на практике законодательства, прохождение полиграфа и собеседования на предмет профессиональной компетенции.

Основанием для увольнения директора БЭБ будет отрицательное заключение внешней независимой оценки (аудита) о деятельности бюро.

Напомним, в октябре 2021 года Фокус подробно разбирался в том, как Бюро экономической безопасности может повлиять на работу украинского бизнеса.