Чтобы не встретиться с налоговой: кто из украинцев должен доплатить налоги в 2024 году

Кампания по декларированию доходов уже стартовала, украинцев призывают задекларировать доходы за 2023 год.

В Украине гражданам нужно сообщить о доходах и доплатить налоги за некоторые доходы, которые были получены в течение 2023 года. Так, в январе 2024-го "поделиться" с государством нужно тем, у кого был доход от аренды и тем, кто получал дополнительную прибыль от занятия предпринимательской деятельностью. Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области.

Так, платить дополнительно, а также декларировать, нужно:

отдельные виды доходов, не облагаемых налогом при выплате, но которые не освобождаются от налогообложения в соответствии с пунктами 168.1.3 Налогового кодекса Украины (суммы задолженности, по которым истек срок позывной давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и так далее);

полученные доходы от лица, не являющегося налоговым агентом согласно пп. 168.2.1 НКУ (наследство; подарки; доходы от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого и недвижимого имущества, в случаях предусмотренных НКУ и т.п.);

иностранные доходы (пункты 170.11.1 НКУ)

Также декларацию подают:

физлица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (статья 177 НКУ;

физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (статья 178 НКУ);

иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (пункты 170.10.4 НКУ);

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства.

Налог на роскошь: к чему готовиться украинцам

Украина нуждается в дополнительном финансировании мобилизации в условиях полномасштабной войны с Россией. Как объяснила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, правительство активно прорабатывает варианты с повышением налогов с помощью внедрения прогрессивной ставки. Так, если гражданин мало зарабатывает, то он не готов платить больше, чем сейчас, но людей с большими доходами это могло бы касаться.

"То есть если вы зарабатываете от 20 тысяч гривен, например, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. И это бы помогло содержать наши войска", — отметила она.

Есть вариант также включить налог на роскошь, поскольку даже во время войны страна продолжает импортировать технику, автомобили и так далее. Завозят в Украину и дорогие телефоны с ноутбуками, а это негативно влияет на платежный баланс.

"Никто не говорит о том, что нужно облагать налогами телефон за 5 тысяч гривен, но если это новый iPhone, который стоит 60-70 тысяч гривен, то он может облагаться дополнительным налогом", — объяснила Пидласа.

Напомним, ранее Фокус писал, что Кабмин Украины планирует провести масштабную реформу в сфере налогов после принятия новой Национальной стратегии доходов.