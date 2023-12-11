Снял квартиру за 5 дней до войны: нардеп второй год живет в Польше, — расследование (фото)

Кроме элитных автомобилей и дома в Москве, нардеп от запрещенной в Украине партии снимает жилье в центре Варшавы. Правда, депутатской зарплаты Христанка в Верховной Раде лишили за прогулы.

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Народный депутат от партии "ОПЗЖ" Федор Христенко выехал из страны накануне полномасштабного вторжения, а именно 14 февраля 2022 года, и с тех пор не возвращался. В своей ежегодной декларации за 2022-й год он указал, что вместе с семьей проживает в Польше, в центре Варшавы, где снимает жилье площадью 173 квадратных метра. Об этом говорится в расследовании журналиста "Радио Свобода" Кирилла Овсяного.

По информации Овсяного, апартаменты нардеп арендовал 19 февраля 2022-го. Согласно Государственному реестру деклараций, доступ к которому теперь имеет каждый украинец, в ноябре 2023 года Христенко указал, что имеет в собственности еще несколько ценных движимых и недвижимых объектов.

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Московская квартира и несколько автомобилей

Кроме квартиры в Польше, которую Христенко арендует вместе с женой и дочерью у гражданина Польши Мациежа Дражкевича, нардеп также имеет жилье на 176 квадратных метров в Москве (РФ).

Что касается польского образа жизни, то, вероятно, Христенко проживает в доме на улице Сармацкой в элитном районе Варшавы, где, как пишет журналист-расследователь, в августе 2022 года были зафиксированы сразу три машины, оформленные на жену Христенко: BMW M760LI, Bentley Continental и Porsche Cayenne. Их нардеп также задекларировал.

Отметим, что недвижимость в Москве тоже записана на жену нардепа Марину. Она владеет жильем с тремя паркоместами с 2018-го. Ориентировочная стоимость таких апартаментов, согласно сайтам недвижимости, более 100 миллионов рублей (примерно 1 миллион долларов — ред.).

Зарплата нардепа-прогульщика Федора Христенко

В 2022 году Федор Христенко задекларировал лишь 42 тысячи гривен депутатской заработной платы. Такая небольшая, по депутатским меркам, сумма объясняется прогулами Христенко. В ВР нардепа называют одним из крупнейших "прогульщиков", из-за чего ему прекратили начислять зарплату.

Со ссылкой на собственные источники, журналист сообщает, что Федор Христенко выехал из Украины за 10 дней до полномасштабного вторжения, а именно вылетел из Борисполя 14 февраля 2022 года, и с тех пор не возвращался.

Что говорят в Верховной Раде

В комментарии "Радио Свобода" председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснял, что лишить депутатов мандата за прогулы заседаний невозможно.

Сейчас редакция обратилась за комментарием к нардепу и ждет его ответ.

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Что известно о Федоре Христенко

Федор Христенко в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" по избирательному округу в Бахмутском районе Донецкой области, который сейчас частично оккупирован армией РФ. Журналистам не удалось найти публичных упоминаний о его работе с избирателями в округе. После 24-го февраля Христенко также публично не осуждал российскую агрессию.

Интересно, что тесть Христенко — Сергей Брюховецкий имеет бизнес-связи в группировке "ДНР". Это не помешало ему в 2021-м году получить от государственного "Укрэксимбанка" кредит на 60 миллионов долларов для покупки торгового центра "Скай Молл" в Киеве.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к реестру деклараций.

А ранее, 5 сентября 2023 года, Верховная Рада проголосовала за возобновление декларирования. Ему подлежат доходы, которые были получены в 2021 и 2022 годах. Подать декларацию можно до конца 2024 года. Еще Фокус подробно рассказывал о том, как можно исправить уже поданную е-декларацию.