Зняв квартиру за 5 днів до війни: нардеп другий рік мешкає у Польщі, — розслідування (фото)

Окрім елітних автівок та оселі у Москві, нардеп винаймає житло у центрі Варшави. Правда, депутатської зарплатні Христенка у Верховній Раді позбавили за прогули.

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Народний депутат від партії "ОПЗЖ" Федір Христенко виїхав з країни напередодні повномасштабного вторгнення, а саме 14 лютого 2022 року, і відтоді не повертався. У своїй щорічній декларації за 2022-й рік він вказав, що разом з родиною проживає у Польщі, в центрі Варшави, де винаймає житло площею 173 квадратних метра. Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Радіо Свобода" Кирила Овсяного.

За інформацією Овсяного, апартаменти нардеп орендував 19 лютого 2022-го. Згідно із Державним реєстром декларацій, доступ до якого тепер має кожний українець, у листопаді 2023 року Христенко вказав, що має у власності ще декілька коштовних рухомих та нерухомих об'єктів.

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Московська квартира та декілька автівок

Окрім квартири у Польщі, яку Христенко орендує разом з дружиною та дочкою у громадянина Польщі Мациєжа Дражкевича, нардеп також має житло на 176 квадратних метрів у Москві (РФ).

Щодо польського способу життя, то, ймовірно, Христенко проживає у будинку на вулиці Сармацькій в елітному районі Варшави, де, як пише журналіст-розслідувач, у серпні 2022 році були зафіксовані одразу три автівки, оформлені на дружину Христенка: BMW M760LI, Bentley Continental та Porsche Cayenne. Їх нардеп також задекларував.

Зазначимо, що нерухомість у Москві теж записана на дружину нардепа Марину. Вона володіє житлом із трьома паркомісцями від 2018-го. Орієнтовна вартість таких апартаментів, згідно з сайтами нерухомості, понад 100 мільйонів рублів (приблизно 1 мільйон доларів — ред.).

Зарплатня нардепа-прогульника Федора Христенка

2022 року Федір Христенко задекларував лише 42 тисячі гривень депутатської заробітної плати. Така невелика, за депутатськими мірками, сума пояснюється прогулами Христенка. У ВР нардепа називають одним з найбільших "прогульників", через що йому припинили нараховувати зарплату.

Із посиланням на власні джерела, журналіст повідомляє, що Федір Христенко виїхав з України за 10 днів до повномасштабного вторгнення, а саме вилетів із Борисполя 14 лютого 2022 року, й відтоді не повертався.

Що кажуть у Верховні Раді

У коментарі "Радіо Свобода" голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснював, що позбавити депутатів мандату за прогули засідань неможливо.

Наразі редакція звернулася по коментар до нардепа і чекає на його відповідь.

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Що відомо про Федора Христенка

Федір Христенко 2019 року був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа — За життя" за виборчим округом в Бахмутському районі Донецькій області, який наразі частково окупований армією РФ. Журналістам не вдалось знайти публічних згадок про його роботу з виборцями в окрузі. Після 24-го лютого Христенко також публічно не засуджував російську агресію.

Цікаво, що тесть Христенка — Сергій Брюховецький має бізнес-зв'язки в угрупованні "ДНР". Це не завадило йому у 2021-му році отримати від державного "Укрексімбанку" кредит на 60 мільйонів доларів для купівлі торгівельного центру "Скай Молл" у Києві.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило публічний доступ до реєстру декларацій.

А раніше, 5 вересня 2023 року, Верховна Рада проголосувала за відновлення декларування. Йому підлягають доходи, які були отримані у 2021 і 2022 роках. Подати декларацію можна до кінця 2024 року. Ще Фокус докладно розповідав про те, як можна виправити вже подану е-декларацію.