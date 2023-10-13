Повернення е-декларацій: у НАЗК розповіли, як виправити документ, поданий під час війни

У відомстві роз'яснили, що правила дозволяють внести виправлення в декларації, подані в період із 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2023 року включно за умови своєчасного подання заяви.

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12 жовтня 2023 року набув чинності закон про відновлення електронного декларування для депутатів і посадовців. Разом із ним розпочалася кампанія подання декларацій про доходи за 2021 і 2022 роки, яка триватиме до кінця січня 2024 року. Усі декларації, подані від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до відновлення подання декларацій, тобто до 11 жовтня включно, можна за потреби виправити. Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

"НАЗК із розумінням ставиться до того, що з початком повномасштабного вторгнення багато декларантів, можливо, загубили документи або не мали до них доступу. Наразі вони можуть перевірити дані у вже поданих деклараціях і, за необхідності, виправити їх", — заявили у пресслужбі, додавши, що подання виправлених декларацій не є обов'язковим.

Для внесення виправлень до декларації необхідно до 25 жовтня 2023 року подати письмову заяву до НАЗК. У листі в довільній формі потрібно вказати такі дані:

ПІБ;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

яку декларацію потрібно виправити;

дату подання декларації.

У НАЗК пояснили, що в цій заяві не потрібно уточнювати, що саме потрібно виправити, пояснювати причини або долучати підтверджувальні документи.

Усі заяви, подані після 25 жовтня 2023 року, розглядатися не будуть, попередили в НАЗК.

Після подання заяви декларанту буде надано електронний доступ на 30 днів, протягом якого можна подати виправлену електронну декларацію. Для нагадування про строки декларант отримає повідомлення про кінцеву дату надання доступу в персональному електронному кабінеті реєстру. Усі зміни мають бути внесені за одну сесію входу в систему.

Заяви у вигляді сканкопії з підписом або електронний документ з електронним підписом можна надсилати на електронну адресу НАЗК [email protected]. Заяви також можна надіслати поштою звичайним листом на адресу: бул. Миколи Міхновського, буд. 28, м. Київ, 01103.

"Повідомлення з проханням про виправлення декларацій, надіслані декларантами в чат реєстру, розглядатися не будуть", — попередили в агентстві.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради відновили обов'язкове електронне декларування для чиновників. Свої доходи за останні кілька років мають показати, зокрема керівники ТЦК і ВВК.

Раніше Фокус писав, що декларації військовослужбовців, діяльність яких становить безпосередню небезпеку їхньому життю і здоров'ю, у відкритому доступі не з'являться. Але у всіх державних чиновників цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.