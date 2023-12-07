Після смерті Киви: хто зі зрадників України має побоюватися розплати

Після смерті екснардепа і зрадника України Іллі Киви, в ГУР Міноборони України заявили, що подібна доля спіткає й інших зрадників. Фокус розбирався, як проводять спецоперації з ліквідації злочинців і чи потрібне для цього правове поле.

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У середу, 6 грудня, у ЗМІ з'явилася інформація про смерть колишнього нардепа Верховної Ради, зрадника України Іллі Киви. За інформацією Слідчого комітету РФ, тіло політика знайшли в селі Супонево в Одинцовському районі Підмосков'я. Пізніше російські медіа уточнили, що Киву виявили мертвим в елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club". На тілі політика була кров і гематоми.

Інформацію про смерть Киви підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Так, можемо підтвердити, що Кива — "все". І така доля спіткає інших зрадників України", — повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Спікер додав, що екснардеп був "одним із найогидніших покидьків, зрадників і колаборантів".

За інформацією джерел Фокуса, знайомих із ситуацією, загибель Ківи — "спецоперація СБУ". Політика ліквідували зі стрілецької зброї.

Офіційно в СБУ інформацію не коментували.

Без жінки не обійшлося

За словами колишнього офіцера СБУ, а нині радника комітету українського парламенту з національної безпеки Івана Ступака, подібні спецоперації можуть планувати протягом півроку. Об'єкт обирають за принципом пріоритетності — у спецслужб є список тих, хто становить загрозу для національної безпеки України. За об'єктом встановлюють стеження, з'ясовують, куди він їздить, з ким спілкується, яка в нього кількість охорони.

"Щоб вистежити Киву, потрібно було поїхати в Москву, подивитися, де він живе, в яких умовах. При цьому врахувати, що там величезна кількість поліцейських, фсбшників, які постійно перехоплюють телефонні дзвінки. Це божевільний тиск, тому операцію могли планувати з червня 2023 року. Далі з'ясували розпорядок дня Ківи: коли бігає, ходить у тренажерний зал, у сауну, п'є каву. Важливо зрозуміти систему, яка є у будь-якої людини. Думаю, в операції не обійшлося без жінки. Це відома слабкість Киви. Із жінкою чоловік розслабляється. А у випадку з Кивою, жінка могла бути виконавцем, оскільки він би підпустив її близько", — додає Ступак.

Зброю, якою ймовірно вбили Киву, могли придбати на чорному ринку, вважає експерт. Реалізувати завдання за допомогою пістолета було простіше, ніж отруїти екснардепа.

"Пістолет могли купити на чорному ринку, який-небудь прапорщик із Росармії продав. Зарядили п'ять патронів, підійшли на 5-10 метрів, кілька разів вистрілили і все. Отруїти складніше. Потрібно з'ясувати, де людина їсть, зробити так, щоб отруїлася тільки вона, а не всі в ресторані. Крім того, після отрути можуть відкачати", — продовжує колишній офіцер СБУ.

Для російської сторони вбивство Киви — серйозний прецедент, вважає Ступак, оскільки його ліквідували не де-небудь на окупованій території, а в столиці, яку охороняють сотні фсбшників.

"Зараз важливо, щоб виконавці благополучно залягли на дно, тому що їх шукають. Вивчають трафіки телефонних розмов, дивляться записи з камер відеоспостереження з розпізнаванням облич — таких у Москві повно, чергують на станціях метро, в аеропортах — загалом, працюють", — додає експерт.

Хто наступний

Тривалий час безкарність державних зрадників України, які переховувалися на території РФ, створювала ілюзію, що злочинці можуть почуватися в безпеці, перебуваючи нібито під захистом спецслужб і органів влади. Випадок Киви показав, що Путін і його спецслужби більше не можуть захистити життя українських зрадників, вважають експерти.

"Це дзвіночок для всіх інших", — каже Фокусу політичний аналітик Олег Постернак.

Ступак зазначає, що в полі зору українських спецслужб перебувають усі, хто з 2014 року покинув Україну і має пряме відношення до нинішньої війни.

"Ті, хто виїхав і мовчать — вони нецікаві. А ті, хто активно працюють на цю війну: [ексзаступник секретаря РНБО, підозрюваний у державній зраді, Володимир] Сівкович, колишній міністр МВС Віталій Захарченко, [ексголова СБУ Олександр] Якименко, [екснардеп Олег] Царьов — друга версія замаху буде обов'язково, Сергій Ганжа — колишній генерал-майор СБУ, а також [екснардеп Віктор] Медведчук, якщо він бере активну участь у нинішній війні. Крім них — усі російські медійні особи, які розганяють війну. [Російський пропагандист Володимир] Соловйов, [пропагандистка Ольга] Скабєєва", — каже Ступак.

За словами дипломата, експерта Центру оборонних стратегій Олександра Хари, подібні спецоперації важко здійснювати на території третіх країн, оскільки в західних партнерів можуть виникнути питання. Однак території РФ чи Білорусі це не стосується. Поки Україна перебуває у стані війни, ніхто з європейських чи американських друзів, на думку Хари, не поставить питання — чи правомірно ліквідувати злочинців.

"Якщо говорити про територію РФ або Білорусі — всі, хто планував війну, вбивав українців, мають розуміти, що вони не в безпеці. У багатьох злочинців після війни буде можливість уникнути покарання, тому в наших інтересах зробити так, щоб вони боялися і знали, що будуть покарані. Тому якщо ми хочемо діяти, як Ізраїль, який десятиліттями шукав нацистських злочинців — у перспективі треба виписати правову рамку. Поки ми перебуваємо в стані війни, з боку партнерів до нас не буде питань", — каже Фокусу Хара.

Постернак додає, що російська сторона напевно спробує дискредитувати Україну і проведе для цього пропагандистську роботу, однак для українського народу ніяких виправдань не потрібно.

Путіна не дістати

Ступак додає, що серед цілей українських спецслужб — топове керівництво РФ. Однак фігури такого рівня як Путін залишаються недосяжними, оскільки у президента РФ є двійники, а вся російська система безпеки працює, щоб зберегти йому життя.

"Екс-працівник служби охорони Путіна говорив, що ніхто не знає, навіть з охорони, де перебуває Путін того чи іншого дня. Коли повідомляють, що його літак вилітає із Сочі до Москви, він насправді може поїхати поїздом або летіти в інше місце. Уся система безпеки працює, щоб зберегти його життя. Тому підготувати спецоперацію з його ліквідації практично неможливо", — каже експерт.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд заочно виніс вирок Киві та призначив 14 років ув'язнення. Політика визнали винним одразу за чотирма статтями: про заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ), про державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ), про публічне використання комуністичної символіки (ч. 2 ст. 436-1 ККУ), а також про публічні заклики до агресивної війни (ст. 436 ККУ).

Фокус раніше писав про те, чим був відомий екснардеп Ілля Кива . У минулому політик перебував у "Правому секторі", балотувався в президенти і фігурував у новинах через "мастурбацію" в Раді. Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ він втік до Росії і закликав до ядерного удару по Україні.