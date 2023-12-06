Іллю Киву знайшли мертвим: чим відомий екснардеп і головні скандали (фото, відео)

Ілля Кива був у "Правому секторі", балотувався в президенти й фігурував у новинах через "мастурбацію" в Раді. Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ він відзначився втечею в Росію та закликами до ядерного удару по Україні.

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6 грудня в ЗМІ з’явилася інформація про смерть колишнього нардепа Верховної Ради і зрадника України Іллі Киви. Пізніше цю інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Фокус зібрав основні скандали, за якими він відомий.

Участь у "Правому секторі" та АТО

У 2014 році лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош оголосив про створення східного підрозділу організації. Іллю Киву він призначив "політичним керівником".

Пізніше, у 2019 році, нардеп зізнавався, що воював на Донбасі та навіть "знищував супротивника". За його словами, під час цього відчував "азарт".

"На війні вбивство, якщо це противник, воно трішки по-іншому звучить. Чи знищував супротивника? Знищував", — сказав Кива.

Кива йшов у президенти

У 2019 році зрадник був зареєстрований як кандидат у президенти від "Соціалістичної партії". Його участь у виборах розглядали двічі, тому що комісія мала питання до радянської символіки партії. Кива отримав 0,03% голосів виборців.

На позачергових парламентських виборах того ж року його обрали до Верховної Ради за списком партії "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ).

Квартира в Києві

Кива не задекларував квартиру площею приблизно 100 кв. м у центрі Києва. На запитання про це майно він відповів журналістам, що там живе його подруга.

"У мене з нею не спільний побут, у мене з нею спільний секс. Буває й таке. У вас буває спільний секс?" — додав депутат.

"Розстріл діда"

У лютому 2021 року на той час депутат від партії ОПЗЖ Кива поділився історією про свого діда. Щоправда, вона викликала деякі запитання.

Парламентар розповів, що його дід Філіп Денисович Кива пройшов Другу світову війну та є героєм СРСР. У 1945 році його нібито "розстріляли місцеві мешканці" Львова, але він вижив.

Депутат додав, що у львів’ян "фашизм у крові".

Фото: Скриншот

Скандальна дисертація

У квітні того ж року Кива потрапив у скандал через свою дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Журналісти встановили, що нардеп міг збрехати про свою участь у двох конференціях у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) і супроводжував роботу довідками, які йому офіційно не видавали.

Привітання Путіна

За декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з Днем народження. Він назвав його "лідером своєї нації та дружнього нам (Україні, — ред.) народу".

"Сил вам, божого благословення та здоров’я", — побажав депутат.

Він додав, що Путін нібито пише "нову історію слов'янського світу і слов'янської єдності", а також назвав президента РФ "захисником моралі та віри".

"Мастурбація" в парламенті

У грудні 2021 року Киву спіймали за скандальною поведінкою у Верховній Раді. Депутат поправляв штани в інтимному місці під час засідання, що в ЗМІ охрестили мастурбацією.

Пізніше сам він заявив, що "подібний піар коштує мільйонів доларів". Він додав, що всі його дії в будь-якому разі потрапляють у ЗМІ після численних скандалів.

Ядерний удар по Україні

На той час уже позбавлений мандата Кива у квітні 2022 року закликав завдати ядерного удару по Україні. Він підкреслив, що це дозволить Росії виграти війну та "поставити крапку в протистоянні із Заходом".

Президента України Володимира Зеленського ексдепутат назвав терористом. Він зазначив, що переговори з лідером "усе одно нічого не дадуть і не принесуть".

Політичний притулок у Росії

У квітні 2022 року Кива просив політичного притулку в РФ і російського громадянства. Із відповідним зверненням до Путіна він виступив в ефірі "Першого каналу". Він поскаржився на порушені проти нього справи та "відродження фашизму" в Україні.

Жомова яма

У травні 2022 року суд зобов’язав зрадника виплатити державі 1,25 мільйона гривень.

За даними слідства, ще у 2007 році Кива придбав гараж і жомову яму, які у 2010 році продав. Проте вже у 2019 році депутат здав їх в оренду, запросивши 1 242 236 гривень. Фактично він здавав те, чим і не володів.

Смерть Буданова

У червні вже 2023 року Кива підтримував фейки про нібито загибель керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Він заявляв, що в Україні беруть інтерв’ю в оцифрованого трупа.

Фото: Скриншот

Державна зрада

У 2023 році в Україні заочно засудили Киву та призначили йому 14 років ув’язнення.

Ексдепутата визнали винним одразу за кількома статтями:

про заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ);

про державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ);

про публічне використання комуністичної символіки (ч. 2 ст. 436-1 ККУ);

про публічні заклики до агресивної війни (ст. 436 ККУ).

Нагадаємо, за даними ЗМІ, тіло Киви знайшли в Підмосков’ї, а до його ліквідації може бути причетна СБУ.