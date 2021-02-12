Кива заявив, що його діда "розстріляли фашисти-львів'яни", але той "вижив" (фото)

За словами нардепа з ОПЗЖ, у львів'ян "фашизм в крові", який нібито "регулюється тільки страхом".

Народний депутат України Ілля Кива в коментарях до публікації на своїй сторінці у Facebook розповів історію про свого діда, якого, за словами парламентарія від ОПЗЖ, "розстріляли місцеві жителі у Львові", але він "вижив".

"Мій дід Герой Радянського Союзу Кива Філіп Денисович, пройшовши всю війну, у 45 році був так само відправлений до Львова де його розстріляли місцеві жителі, Дід вижив але пам'ять про це залишилася", — написав Кива.

Нардеп додав, що у львів'ян "фашизм в крові", який "регулюється тільки страхом".

[ + – ] Діда Киви "розстріляли", але він "вижив" Фото: скриншот

Сама публікація Киви, під якою той залишив історію про свого "розстріляного" діда, була присвячена жителям Львова, чиї родичі у 1941-му році нібито "брали участь у масовому вбивстві беззахисних дітей і жінок" нібито для того, "щоб сподобатися своїм господарям-нацистам".

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Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що колишня секретарка Киви, яка зараз є заступником голови Полтавської райради, у 2019 році вкрала в магазині iPhone 6 Plus. Втім, в суді вона відбулася лише штрафом.

На початку лютого 2021 року журналісти проекту Bihus.info опублікували розслідування, в якому стверджували, що нардеп від фракції ОПЗЖ Ілля Кива нібито отримував прибуток від здачі в оренду своєї "жомової ями" компанії "Сиквел", власником якої був чоловік, який проживає на непідконтрольній Києву території Луганської області. Коли журналісти намагалися взяти у Киви коментар для цього розслідування — той обматюкав їх, назвавши Дениса Бігуса "під***сом", "гомосексуалістом" і "корупціонером".