Бывшая секретарь Ильи Кивы в 2019 году украла iPhone, но отделалась штрафом, - СМИ

На местных выборах 2020 года Карину Дячун избрали депутатом Полтавского райсовета от ОПЗЖ, а позже — заместителем главы райсовета.

Онлайн-издание poltava.to провело небольшое расследование, в ходе которого обнаружило, что бывшая секретарша нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы и замглавы Полтавского райсовета Карина Дячун в 2019 году незаметно украла в одном из магазинов iPhone 6 Plus стоимостью 4100 грн.

Согласно протоколу судебного заседания, девушка выключила телефон и пришла домой, однако после включения устройства ей позвонил знакомый полицейский и сказал, что украденное необходимо вернуть. Дячун так и сделала, а позже раскаялась в содеянном. В протоколе указано, что она не оспаривала наименование устройства и его стоимость.

26 февраля 2020 года суд признал ее виновной в нарушении ч. 1 ст. 185 Уголовного Кодекса ("кража"). Ей назначили наказание в виде штрафа в 850 грн и обязали компенсировать расходы на экспертов в размере 628 грн.

А осенью 2020 года Дячун баллотировалась на местных выборах от партии ОПЗЖ, указав, что не имеет судимости. Впрочем, юристы рассказали журналистам poltava.to, что после внесения изменений в УПК с 1 января 2020 года человек, который совершил уголовный проступок (а именно к нему относится ч. 1 ст. 185 УК), после отбытия наказания считается не имеющим судимости.

О том, что Карина Дячун работала у него в офисе рассказал и сам Илья Кива журналистам:

"Она работала в офисе в качестве моего секретаря. Его говорить о суде, то спрошу: ну и что? Я имел судимость, Юлия Тимошенко имела, Юрий Луценко имел. Я смотрю не на это, а на деловые и человеческие качества. Есть такая поговорка "От сумы и тюрьмы — не зарекайся". Поэтому я согласовал ее назначения секретарем, а затем поддержал и ее выдвижение", — сказал Кива.

Напомним, недавно журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование, в котором утверждают, что нардеп от фракции ОПЗЖ Илья Кива якобы получал прибыль от сдачи в аренду своей "жомовой ямы" от компании "Сиквел", владельцем которой был мужчина, проживающий на неподконтрольной Киеву территории Луганской области. Во время попытки взять комментарий для этого расследования Кива обматерил журналистов, назвав Дениса Бигуса "пид***сом", "гомосексуалистом" и "коррупционером".